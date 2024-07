Mezzo milione per le strade provinciali, l’emendamento di Zocchi al bilancio regionale

“In relazione agli importanti livelli di traffico presenti sulla rete stradale lombarda risulta particolarmente urgente attuare interventi di messa in sicurezza delle strade di competenza della Provincia di Varese. La norma ha l’obiettivo di sostenere il finanziamento per interventi di messa in sicurezza, al fine di ottenere livelli di servizio della rete stradale adeguati” – ha così evidenziato, nel presentare specifico emendamento, nel corso della sessione di bilancio regionale a Palazzo Pirelli dedicato alla manovra di assestamento, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luigi Zocchi, firmatario dell’atto.

Ha continuato Zocchi: “L’emendamento presentato è volto quindi a contribuire al finanziamento di interventi infrastrutturali della rete viaria di competenza della Provincia di Varese, con un finanziamento annuo di euro 250.000,00 per gli anni 2024 e 2025. La copertura finanziaria è assicurata tramite incremento nell’anno 2024 per € 250.000,00 e nell’anno 2025 per € 250.000,00. Questi, oltre agli altri ordini del giorno ed emendamenti, sono segni tangibili di come si investa su più fronti dalla sanità con un incremento di 250 milioni sul fondo sanitario regionale, all’ambiente, agricoltura, sicurezza, servizi alle famiglie. Mentre altri, in modo grettamente ideologico, parlano di tagli, noi variamo risorse economiche e riversiamo investimenti sui territori, a beneficio di cittadini ed imprese”.