Nel primo semestre l’utile netto di Intesa Sanpaolo sfiora i 5 miliardi di euro

Nel primo semestre del 2024, Intesa Sanpaolo ha registrato un utile netto di 4,8 miliardi di euro. Le proiezioni per l’intero anno superano gli 8,5 miliardi di euro, evidenziando la solidità economica e patrimoniale del gruppo, accompagnata da un significativo contributo alle iniziative ESG (Environmental, Social, and Governance). Sanpaolo ha maturato 3,3 miliardi di euro in dividendi per gli azionisti nel semestre, oltre a un buyback di 1,7 miliardi di euro avviato a giugno 2024. Le imposte generate ammontano a 3,1 miliardi di euro, con un incremento di 0,5 miliardi rispetto al primo semestre 2023, trainato dalla crescita degli interessi netti.

Il commento del ceo Carlo Messina: «Con un utile netto di 4,8 miliardi di euro – di cui 2,5 miliardi di euro nel secondo trimestre – abbiamo appena concluso il miglior semestre degli ultimi diciassette anni. Le attività finanziarie della clientela sono cresciute di oltre 100 miliardi su base annua, e di 20 miliardi di euro nel secondo trimestre. Il contributo dei ricavi da commissioni e assicurazioni ai ricavi totali supera il 40%, è il più alto in Europa dopo UBS. Gli ottimi risultati ottenuti in questi sei mesi ci consentono di migliorare a oltre 8,5 miliardi di euro le nostre previsioni di utile netto per il 2024-2025. I risultati semestrali che abbiamo presentato sono di alta qualità, riflettono una forte accelerazione nei ricavi da commissioni e assicurazioni e un reddito da interessi netti resiliente. La nostra crescita del fatturato è stata la più alta in Europa tra i concorrenti».

Impegno sociale

L’impegno sociale del gruppo si riflette nell’espansione del programma di cibo e riparo per le persone in difficoltà, con oltre 41,8 milioni di interventi tra il 2022 e il primo semestre 2024. Le iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale hanno portato a 17,2 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana nello stesso periodo.

Innovazione tecnologica

Il gruppo ha investito significativamente in tecnologia, con una nuova piattaforma tecnologica nativa cloud (isytech) già operativa e ulteriori investimenti di 3,2 miliardi di euro in IT. La banca digitale Isybank, con un modello di business a cost/income inferiore al 30%, ha già acquisito oltre 100.000 nuovi clienti, con l’obiettivo di raggiungere un milione entro il 2025.

L’intelligenza artificiale è un altro pilastro della strategia tecnologica, con circa 150 applicazioni e 300 specialisti previsti per il 2025, contribuendo con circa 100 milioni di euro al risultato corrente lordo del 2025.

Leadership nel Wealth Management

Intesa Sanpaolo mantiene una posizione di leadership nel Wealth Management, Protection & Advisory, con strumenti digitali d’eccellenza e oltre 16.000 consulenti dedicati. Le attività finanziarie della clientela gestite tramite i servizi di consulenza a 360 gradi sono cresciute di 23 miliardi, raggiungendo 128 miliardi di euro al 30 giugno 2024.

Impegno ESG e sostenibilità

Il gruppo ha rafforzato il proprio impegno ESG, con un focus particolare sul contrasto alle disuguaglianze e sulla sostenibilità ambientale. Ha erogato circa 59 miliardi di euro tra il 2021 e il primo semestre 2024 a supporto della green economy, dell’economia circolare e della transizione ecologica. Inoltre, ha implementato una serie di iniziative per migliorare l’inclusione finanziaria e sociale, come il programma “Giovani e Lavoro”, che mira a formare oltre 3.000 giovani entro il 2025.

Prospettive Future

Intesa Sanpaolo ha ridotto il profilo di rischio, diminuendo di 5,6 miliardi di euro lo stock di crediti deteriorati tra il 2022 e il primo semestre 2024. Inoltre, ha perfezionato tre nuove operazioni di cartolarizzazione sintetica per un totale di 4,6 miliardi di euro nel secondo trimestre 2024. La strategia del gruppo prevede una continua riduzione strutturale dei costi operativi, supportata da iniziative di digitalizzazione e efficientamento del capitale. Con un forte impegno verso l’innovazione e la sostenibilità, Intesa Sanpaolo si conferma leader nel settore bancario italiano e internazionale, pronta a sostenere la crescita economica e sociale nel lungo termine.