Novantenne cade in casa a Como e la salvano i vigili del fuoco

Intervento di soccorso tecnico urgente dei vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio questa notte alle 1.30 in Como via San Bernardino da Siena per segnalazione di una donna che chiedeva aiuto all’interno di una abitazione.

I vigili del fuoco con autoscala sono entrati da un balcone ed hanno trovato una donna di 90 anni caduta in casa che poi è stata affidata alle cure del 118