Parcheggia l’auto ma il veicolo si muove e lo schiaccia: morto 53enne a Bosco Gurin

Ha parcheggiato l’auto che si è mossa e l’ha travolto, uccidendolo.

La Polizia cantonale comunica che giovedì 25 luglio poco prima delle 14 a Bosco Gurin vi è stato un grave incidente della circolazione stradale. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 53enne cittadino svizzero domiciliato in Vallemaggia è stato investito dal suo veicolo, che arretrava in retromarcia privo di conducente, presso un posteggio in via Undrum Lee.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i soccorritori della Rega che non hanno potuto che constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team.