Via lo scuolabus, a Lonate Pozzolo “tagli che colpiscono i più deboli”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della lista Uniti e Liberi (opposizione) sul voto in consiglio comunale sul tema del diritto allo studio, che ha visto anche la soppressione del servizio scuolabus, oltre ad altri tagli denunciati anche dai genitori (qui)

Durante il Consiglio Comunale del 29 luglio si è scritta una delle peggiori pagine per Lonate Pozzolo con la cancellazione di servizi essenziali che erano da sempre garanti. L’Amministrazione Carraro ha preso la decisione di togliere il servizio bus scolastico, andando a penalizzare soprattutto gli studenti delle frazioni di S. Antonino e Tornavento.

L’Amministrazione Carraro anche questa volta non ha smentito la tendenza a colpire sempre i più deboli o addirittura calpestare i loro diritti.

Non è bastato il totale disinteresse che ha portato a non garantire diritti a minori disabili ai quali è stata di fatto negata la possibilità di partecipare ad un centro estivo.

Ora a fare le spese dell’incapacità amministrativa della Giunta Carraro sono le famiglie degli studenti che rimarranno senza il trasporto per raggiungere le scuole.

Le famiglie di Tornavento e S.Antonino con ragazzi che frequentano le scuole, a seguito dell’abolizione del servizio bus scolastico, dovranno affrontare forti disagi.

E pensare che nonostante tutto, la Giunta Uniti e Liberi durante il suo mandato ha introdotto proprio alle elementari di S.Antonino il servizio di pre-scuola fino ad allora mai garantito da nessuna altra Giunta.

Dove e’ quindi finita tutta l’attenzione tanto promessa alle frazioni dalla Sindaca Carraro e dai numerosi consiglieri ed assessori di S.Antonino?

Forse non vivendo di persona quello che sarà l’imminente disagio non riescono ad entrare in empatia con i cittadini?

Forse basta l’astensione del Consigliere Delegato alle Frazioni Mara Stefanoni per salvare lo scafo che comincia ad imbarcare acqua?

Davvero pensate di essere impermeabili di fronte all’elettorato di S.Antonino che comincia a chiedersi fino a quale livello di dilettantismo si potrà arrivare con la Sindaca Carraro e l’Assessore ai Tagli Andreoli?

Se qualcuno se lo fosse scordato il bus che da Tornavento portava i bambini alle Brusatori a S.Antonino è stato la fragile ma necessaria condizione perchè a S.Antonino le scuole elementari avessero abbastanza iscritti.

E’ questa la “Scuola del futuro” (citazione Andrea Colombo), “Una scuola che a Lonate non si è mai vista (citazione sempre dal breviario di Andrea Colombo) che veniva promessa in campagna elettorale dall’attuale Assessore all’Istruzione e alla Cultura?

Volete essere protagonisti del taglio del nastro di chiusura delle Brusatori e farvi un bel selfie?

La parola d’ordine TAGLI è l’unica strategia mostrata da questa Giunta che fino ad ora ha realizzato il NULLA totale.