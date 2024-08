A Bellinzona donna investita da un camion, muore sul colpo

Terribile incidente nella serata di ieri, in data 20 agosto, alle 22.30 a Bellinzona in via Galbisio dove è avvenuto l’investimento di una donna.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia Cantonale e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 53enne cittadino italiano residente in provincia di Sondrio, alla guida di un camion in fase di manovra all’interno del cantiere stradale ha urtato una 52enne cittadina Svizzera domiciliata nel Bellinzonese, impegnata a regolare il traffico per conto di una società di vigilanza.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Bellinzona ed i militi della Croce verde di Bellinzona. A causa delle gravi ferite riportate, la donna è deceduta sul posto. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team. Per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso.