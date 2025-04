Il Varese resta senza guida: Floris non è più l’allenatore biancorosso

Il periodo negativo del Varese prosegue con una decisione sorprendente, per modi e tempi: Roberto Floris non è più l’allenatore biancorosso.

Dopo la pesante uscita al termine della gara di Chieri (leggi qui) e i vari confronti avvenuti mercoledì prima dell’allenamento (leggi qui), il tecnico non ha guidato la squadra nella rifinitura di venerdì mattina prima dell’anticipo di campionato con il Chisola di sabato. Il mister ha avuto un colloquio con il patron Antonio Rosati, dal quale è scaturito l’addio.

Seppur, come detto, si tratti di una scelta con modi e tempi sbagliati, non si può dire che fosse una sorpresa. Il rapporto tra Floris e la squadra – o quanto meno una parte – si era incrinato e in settimana il tecnico ha diretto le varie sedute di allenamento in maniera piuttosto distaccata. Rimettendo insieme i pezzi del puzzle, si può così ricostruire la rottura avvenuta nella mattina di venerdì 11 aprile con la risoluzione consensuale, certificata anche dal comunicato del club.



Al termine dell’allenamento, al quale Floris è stato presente ma che non ha diretto, l’allenatore ha salutato squadra e i presenti prima di andare via. La dirigenza, rappresentata da Antonio Rosati, Giovanni Rosati e Massimo Foghinazzi, ha parlato alla squadra riunita in mezzo al campo.

La squadra, come ha spiegato Antonio Rosati, verrà traghettata nei prossimi impegni da Alessandro Unghero, allenatore della Juniores. Insieme a Roberto Floris, saluta Varese anche il suo vice, Maurizio Provenzano.