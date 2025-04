Confronti in casa Varese, nelle ultime 4 giornate serve un cambio di mentalità

Il pari di Chieri è stato un brodino che non ha certo curato il momento negativo del Varese. L’attualità mette di fronte ai biancorossi due gare ravvicinate con l’anticipo di sabato 12 aprile al “Franco Ossola” contro il Chisola e poi la trasferta di Bra di giovedì 17 aprile. Si cerca di fare fronte comune in casa biancorossa per chiudere con dignità questa stagione.

CONFRONTI

Al termine della gara di Chieri è stato capitan Vitrofrancesco a riunire i compagni e farsi sentire. A questo antipasto sul campo hanno fatto seguito, prima dell’allenamento di mercoledì pomeriggio alle Bustecche, dei momenti di confronto che hanno visto coinvolti i giocatori, mister Roberto Floris, lo staff tecnico e anche i dirigenti, con il direttore generale Giovanni Rosati e Massimo Foghinazzi a colloquio con la squadra e con l’allenatore. L’obiettivo è ovviamente quello di rialzare il morale e cercare di chiudere al meglio in queste 4 partite che mancano alla fine del campionato.

INFORTUNI

Se il clima dell’ambiente varesino non è quello ideale, la situazione infortuni ricalca in parte l’umore. Luca Marchisone, che è uscito dal campo a Chieri dopo 11’ per un problema all’inguine, potrebbe già aver finito la stagione. Ci saranno altri esami per il numero 90 ma le prime sensazioni non sono delle migliori. Rientrati in gruppo Ferdinando Vitofrancesco e Stefano Molinari, si sono allenati a parte, oltre a Nicolò Romero che prosegue il percorso verso il rientro, anche Stefano Banfi e Paolo Valagussa che però per sabato potrebbero rientrare.