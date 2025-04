Beko, accordo approvato con l’88% dei voti dei lavoratori. Lunedì la firma al Mimit

È stato approvato con l’88% dei voti validi il testo preliminare dell’accordo tra i sindacati (Fim, Fiom, Uilm, Uglm) e Beko, definito al Mimit l’8 e 9 aprile. Al voto ha partecipato il 74% dei lavoratori aventi diritto. L’intesa, che sarà firmata lunedì 14 aprile al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, riduce gli esuberi da oltre 1.900 a circa 937, più 287 a Siena.

Previsto il ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi e a uscite volontarie incentivate, evitando così i licenziamenti. Grazie all’accordo, è stata evitata la chiusura dello stabilimento di Comunanza e si è mantenuta la produzione a Cassinetta.

Per Siena è previsto un piano di reindustrializzazione, con l’intervento di Invitalia in collaborazione con il Comune. Tuttavia, le funzioni di staff e ricerca subiranno riduzioni. Gli investimenti previsti ammontano a circa 300 milioni di euro entro fine 2027. Le eccedenze saranno gestite con contratti di solidarietà e uscite volontarie. A Siena, dove non sarà possibile usare la solidarietà, sarà necessario un intervento normativo specifico. Sono previsti incentivi all’uscita e percorsi di ricollocazione per gli impiegati. I sindacati definiscono l’accordo “sofferto ma necessario” per evitare licenziamenti e chiedono il rispetto degli impegni presi, con un appello al Governo per garantire piena attuazione alla reindustrializzazione.

