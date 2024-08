I primi treni tornano a circolare nella canna ovest della galleria del San Gottardo

Proseguono i lavori per la completa rimessa in servizio della galleria ferroviaria più lunga al mondo (57 km). Ha preso il via questa mattina la fase di prova per la ripresa della circolazione ferroviaria nella canna ovest della Galleria di base del San Gottardo. Il servizio è stato ripristinato a seguito di una fase di test conclusa la scorsa settimana dopo la quale l’Ufficio federale dei trasporti svizzero ha concesso le autorizzazioni necessarie. A inaugurare la nuova fase è stato il treno viaggiatori con partenza alle 5.30 da Chiasso e a destinazione di Basilea FFS mentre il secondo treno è stato un treno merci condotto da FFS Cargo International da Ludwigshafen (Germania) a Gallarate (Italia).

Le cause dell’incidente