Inox Team a valanga: seconda vittoria nel girone di Coppa

Dopo aver esordito con un successo sulle tedesche di Bonn e aver dovuto rinviare il secondo match (contro Vienna) per il maltempo, la Inox Team Saronno ha ottenuto la seconda vittoria nel girone finale di Coppa delle Coppe di softball che si sta disputando in Olanda.

La formazione saronnese ha letteralmente travolto le malcapitate spagnole del Sant Boi – ancora a secco di successi dopo quattro incontri – con il punteggio di 16-0. Un punteggio già pesante che si è ampliato a dismisura nel quinto inning quando la Inox Team ha messo a referto ben sette punti. (foto Fred Versluis)

Ben nove le giocatrici a segno tra quelle schierate dalla manager Zuleyma Cirimele: tre punti ciascuno per Dayton, Alicart e Modrego, due per Lozada Lago, uno firmato da Rotondo, Blesa, Brugnoli, Armirotto e Bartoli. Chiara Rusconi ha quindi aggiunto solidità e precisione dal monte di lancio.

Ora, visti i cambiamenti di programma dovuti alla pioggia dei primi due giorni, Saronno dovrà tornare in campo in serata per affrontare le padrone di casa delle Sparks Haarlem in un incontro che potrebbe rivelarsi cruciale. Poi – giovedì – le sfide contro Wiener Neustadt e Tempo Praga. Il girone di Rusconi e compagne terminerà venerdì contro Les Pharaones e Roef.