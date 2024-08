La Inox Team Saronno va KO con Haarlem ma con Wiener Neustadt arriva la riscossa

Proseguono a ritmo serrato le partite del girone all’italiana che esprimerà le due finaliste della Coppa delle Coppe 2024 di softball. Ad Haarlem, in Olanda, mercoledì sera è arrivata la prima battuta di arresto per la Inox Team Saronno che aveva vinto i primi due incontri (3-0 con Bonn, 16-0 con Sant Boi) ma che è stata fermata dalle padrone di casa delle Sparks.

Le olandesi hanno battuto nettamente la squadra della manager Zuleyma Cirimele: 5-1 il punteggio finale con le Sparks – dove giocano le bollatesi Elisa e Greta Cecchetti – che si sono portate subito in testa (2-0 nel terzo inning) e hanno poi consolidato il vantaggio. Punto della bandiera per le “amarette” arrivato da Yuruby Alicart.

Dopo lo stop, tutto sommato prevedibile contro le padrone di casa, la Inox Team si è rifatta vincendo la partita del giovedì mattina contro le austriache del Wiener Neustadt, superate con un netto 11-3. Botta e risposta nelle fasi iniziali del match (3-2 saronnese dopo il primo inning), poi Rusconi e compagne hanno preso il largo confermando il pronostico della vigilia.

Due punti a testa per Pietroni, Lozada Lago e Modrego mentre gli altri run portano le firme di Dayton, Alicart, Blesa, Nicolini e Bartoli. Nel corso del match Cirimele ha dato spazio sul monte di lancio anche alla pitcher di riserva, Alice Ghillani.

Il Softball Saronno a questo punto non può permettersi altri passi falsi: probabilmente il match decisivo per arrivare alla finale sarà quello contro le altre olandesi del Roef! che fino a qui hanno lo stesso ruolino di marcia delle biancoazzurre varesotte. La gara sarà l’ultima in programma sabato (18,30): prima la Inox Team se la vedrà con Praga e Les Pharaones che sulla carta non dovrebbero impensierire il team italiano.