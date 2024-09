A Busto Arsizio torna “SportivaMente”: tre giorni di grandi storie per celebrare i valori dello sport

Terza edizione per il Festival dei Libri Sportivi, l’evento che «valorizza e promuove la lettura, oltre a fare emergere i grandi valori tipici dello sport». Sul palco di piazza Vittorio Emanuele II saliranno diverse medaglie olimpiche e altri ospiti speciali

Venerdì 30 agosto, presso il Comune di Busto Arsizio, è stata presentata ufficialmente la terza edizione di “SportivaMente – il Festival dei libri sportivi” – iniziativa organizzata dall’Associazione Culturale Territori in collaborazione con MoreNews Gruppo Editoriale e Associazione Culturale CUADRI, affiancati e supportati dal Comune di Busto Arsizio, Camera di Commercio di Varese-Varese Sport Commission e Paglini Store – che unisce sport, cultura e senso di comunità.

Da giovedì 5 a sabato 7, piazza Vittorio Emanuele II a Busto Arsizio ospiterà grandi nomi dello sport pronti a condividere storie, esperienze ed emozioni. In caso di pioggia, l’evento si sposterà nella sala Piero Monaco della biblioteca civica.

Giovedì 5 incontreremo alle 18.30 il vicedirettore della Gazzetta dello Sport Franco Bonera e il giornalista esperto di calcio Alberto Cerutti con il loro “Pezzi di colore. I campioni e le grandi firme degli anni Settanta nei racconti di un giornalista cresciuto con loro”. Alle 20.45 salirà sul palco il karateka Luigi Busà, campione olimpico Tokyo 2020 ed ambassador ufficiale dei Giochi Olimpici a Parigi 2024. A chiudere la serata un momento di divertimento con il giornalista Marco Cattaneo e il suo “Il libro-gioco di tutti gli sport olimpici” dedicato ai bambini, con al suo fianco due medaglie di bronzo nella ginnastica ritmica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Martina Centofanti (già sul terzo gradino del podio a Tokyo 2020) e Laura Paris.

Venerdì 6, alle 18.30, ascolteremo i racconti dei giornalisti Michele Brambilla e Leo Turrini con il loro “Romanzo Inter” (al loro fianco, atteso uno speciale ospite della storia nerazzurra). Alle 20.45 sarà il turno di Giorgio Malan, pentatleta italiano, Campione Europeo a Budapest 2024 e Bronzo olimpico a Parigi 2024, mentre alle 21.30 Dario Ceccarelli e Giuseppe Saronni, rispettivamente giornalista esperto di ciclismo e calcio (ha seguito 11 Giri d’Italia, 5 Tour de France, decine di classiche e diversi mondiali) e dirigente sportivo, ex ciclista su strada e pistard (nella sua carriera, conta 193 vittorie con tre perle assolute: il Giro d’Italia per due volte, nel 1979 e nel 1983, e il Mondiale su strada del 1982), ci presenteranno il loro “Quasi nemici. Le grandi rivalità (pubbliche, private e molto spericolate) che hanno infiammato la storia del ciclismo”.

Sabato 7 settembre, la chiusura del Festival con Elena Miglietti, giornalista, scrittrice, speaker radiofonica e docente alla Scuola Holden di Torino, e Mauro Berruto, giornalista, ex ct della nazionale maschile italiana di pallavolo (bronzo ai Giochi Olimpici di Londra 2012) e CEO della Scuola Holden: alle 20.30 parleranno di “In mezzo scorre il fiume – Sport e storie a Torino”. Alle 21.30 la presentazione di “Al di là del muro. Storie e leggende del volley azzurro” di Maurizio Nicita, giornalista de La Gazzetta dello Sport da quasi trent’anni, e le sue attesissime ospiti, le pallavoliste Eleonora Lo Bianco e Paola Cardullo.

Alla conferenza stampa erano presenti le autorità locali, la vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Busto Arsizio Manuela Maffioli e l’assessore allo sport, Maurizio Artusa, entrambi entusiasti dell’iniziativa. «SportivaMente rappresenta un tassello ormai fondamentale nel mosaico di attività per valorizzare e promuovere la lettura, insieme ad altri appuntamenti consolidati come Ba Book, Autunno tra le righe e Balloon. La scelta di piazza Vittorio Emanuele conferma, inoltre, la nostra volontà di riportare alla vita uno spazio centrale di grande fascino, ma non ancora al massimo delle sue potenzialità», le parole del vicesindaco Maffioli.

«Ospitiamo il Festival con grande piacere per i valori universali che racconta attraverso lo sport – ha proseguito Artusa – Ringrazio gli organizzatori che, come sempre, hanno predisposto un programma che possa interessare sportivi e lettori. A Busto, si percepisce una profonda passione per lo sport, sostenuta con forza dall’Amministrazione comunale e alimentata ogni giorno da società di grande esperienza e professionalità».

«Le edizioni 2022 e 2023 di SportivaMente hanno avuto entrambe grande successo. Vi aspettiamo quindi a Busto Arsizio, Città Europea dello Sport, da giovedì 5 a sabato 7 settembre, con appuntamenti dedicati allo sport, alla cultura e al benessere» ha aggiunto Andrea Borri, Direttore Artistico di SportivaMente – il Festival dei Libri Sportivi.

La conclusione di Enrico Anghilante, Presidente dell’Associazione Culturale Territori: «Quando crei un evento che coinvolge i sentimenti di tutta la Provincia, hai la responsabilità di offrire emozioni solide dedicate non solo all’aspetto sportivo quanto anche alla parte sociale che riempie le nostre giornate. Il nostro Festival, SportivaMente, vuole essere questo, un momento in cui tutta la famiglia, genitori, nonni e figli troveranno un punto di incontro e unione intorno alla tematica dello sport».

L’evento è a partecipazione gratuita, libera e aperta a tutti. Il sito ufficiale dell’evento è www.festivaldeilibrisportivi.it Per tutte le informazioni sono a disposizione il numero di telefono 3933357788 e la mail ufficiostampa@festivaldeilibrisportivi.it