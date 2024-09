Al via le iscrizioni al Rock Contest 2024 di Controradio, il concorso nazionale per artisti emergenti che seleziona e promuove il meglio della scena musicale italiana, aperto a tutti i generi musicali con una particolare attenzione alle tendenze più innovative e contemporanee.

Fino al 23 settembre sarà possibile iscriversi sul sito www.rockcontest.it per provare ad aggiudicarsi uno dei numerosi premi messi in palio dall’organizzazione, finanziamenti per un controvalore complessivo di circa 15.000 euro che potranno essere utilizzati per la registrazione di brani in studio, realizzazione di videoclip, promozione, stampa di supporti fisici, shooting fotografici, organizzazione di tour.

Partecipare al Rock Contest non è solo avere la possibilità di aggiudicarsi un finanziamento importante per la propria carriera musicale, ma significa soprattutto sfruttare un’opportunità unica di visibilità, suonando nelle migliori condizioni tecniche davanti a un numeroso pubblico in carne ed ossa e ampliando la propria rete di contatti con i più importanti artisti della scena nazionale, i discografici, tour manager, direttori artistici di etichette e festival ed con i colleghi musicisti provenienti da tutti gli angoli dello Stivale.

Proprio per questo Rock Contest è il contest più importante e riconosciuto in Italia, oltre a essere il più longevo: un vero e proprio punto di riferimento che da sempre favorisce la sperimentazione e anticipa gusti e tendenze.

Sono tanti i nomi che hanno calcato il palco del Rock Contest nelle vesti di assoluti esordienti: Offlaga Disco Pax, Samuel e Boosta dei Subsonica, Irene Grandi, Enrico Greppi della Bandabardò, Stefano Bollani, fino alle più recenti scoperte: Emma Nolde, Lucio Corsi, Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante. Tantissimi gli artisti che hanno collaborato con il ROCK CONTEST in veste di giurati o ospiti live: Dario Brunori, Aimone Romizi dei Fast Animals and Slow Kids, Alberto Ferrari dei Verdena, Andrea Appino dei The Zen Circus, Enrico Gabrieli dei Calibro 35, Colapesce, Cristina Donà, Dente, Diodato, I Ministri, Iosonouncane, Lo Stato Sociale, Manuel Agnelli, Motta, Piero Pelù, Bugo, Tre Allegri Ragazzi Morti, fino a Luciano Ligabue ed alla leggendaria Patti Smith.

In un momento in cui il mercato discografico sembra sempre più condizionato dagli algoritmi e dalle logiche della realtà virtuale, il Rock Contest cerca invece di valorizzare le nuove proposte offrendo una serie di opportunità concrete per l’avanzamento del proprio percorso artistico e ponendo l’attenzione sulla musica suonata dal vivo, l’unico vero ed insostituibile elemento di socializzazione, fruizione e condivisione della musica e dell’arte. Nella valutazione dei progetti in gara saranno coinvolte infatti le direzioni artistiche di alcuni dei più importanti festival presenti in tutta la penisola grazie ad una collaborazione iniziata nel 2022 e che si rinnova per offrire ai 30 selezionati l’opportunità di essere inclusi nelle varie line up delle manifestazioni associate, come è già successo nelle scorse edizioni a Duck Daleno, The Stand, Elso, Lazzaro, Punkcake, Saul Project, Marte, Wake Up In The Cosmos, Wicked Expectation, Androgynus, Mundial e Una.

Tra i festival ad aver aderito ci sono già Artico Fest, LARS Rock Fest, OffTune Festival, WØM Fest, Fans Out Festival, Ferrara Sotto Le Stelle, LET’S Festival ed altri se ne aggiungeranno. Partner dell’edizione anche le realtà discografiche Woodworm Label, La Tempesta Dischi, Dischi Sotterranei, Audioglobe, Picicca, RC Waves, Black Candy Records, Locusta Booking.

Il ROCK CONTEST è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, dream pop, r’n’b, trap, psichedelia, soul, folk, urban, nuovo cantautorato) e si rivolge ad artisti under 35 liberi da vincoli discografici e/o editoriali.

Per partecipare occorre compilare il modulo online e caricare tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it.

Una giuria di addetti ai lavori selezionerà 30 band/solisti che accederanno al concorso. A partire dal 24 ottobre, a Firenze, 5 serate eliminatorie e 2 semifinali, fino ad arrivare alla finale del 7 dicembre al Viper Club.

Oltre al pubblico, che potrà votare online, una giuria tecnica e super qualificata stilerà la classifica definitiva. I nomi dei giurati 2024 verranno ufficializzati durante lo svolgimento del bando.

I premi sono tanti e tutti votati alla valorizzazione e realizzazione dei progetti proposti dagli artisti: registrazioni in studio e realizzazione di videoclip, promozione, shooting fotografici, organizzazione di tour e molto altro.

Al primo classificato “ROCK CONTEST 2024” andranno 3.000 euro, al secondo 5 giornate di registrazione al Sam Recording Studio, uno degli studi più prestigiosi e qualificati in Italia e al terzo un gettone di 500 euro.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini dei giovani e in generale la condizione giovanile si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 8a edizione (2.000 euro), riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione della Regione Toscana sugli interventi del Fondo Sociale Europeo Plus dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Il premio Enrico Greppi “Erriquez” – 4a edizione (2.000 euro), indetto dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo Plus e dedicato alla memoria del leader della Bandabardò premierà il testo che si distinguerà maggiormente per la positività dei valori e dell’impegno sociale in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Novità per l’edizione 2024 è il Premio MITA – Made in Italy Tuscany Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore professionalizzante che promuove l’ingresso lavorativo nel mondo della moda. Il premio andrà al solista o alla band che porrà maggiore attenzione all’immagine complessiva della formazione musicale: dall’outfit sul palco alle foto, dalle grafiche degli album ai videoclip realizzati. In palio 2.000 euro da investire nel proprio progetto artistico.

Il Premio Best Live Experience, Arte Residente offre 3 giorni di residenza artistica presso il Teatro Marchionneschi di Guardistallo (PI) per preparare il proprio concerto in uno spazio tecnologicamente all’avanguardia, con la supervisione di Antonio Aiazzi (Litfiba, Timoria, etc.).

Infine, alla migliore canzone in italiano, in collaborazione con la testata Il Popolo del Blues, verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte, Controradio), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest. In palio la registrazione professionale del brano premiato presso il Sam Recording Studio.

L’immagine ufficiale del ROCK CONTEST 2024 porta la firma di Alessandro Baronciani, proseguendo così una collaborazione nata nel 2015.

La manifestazione è organizzata da Controradio e l’associazione Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – Fondo Sociale Europeo Plus – Giovanisì, con il contributo di Regione Toscana, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e Publiacqua e il patrocinio di Comune di Firenze. Sponsor B&C Speakers e MITA Academy, sponsor tecnici Audioglobe e Sam Recording Studio.

Tutte le informazioni, il regolamento completo e le schede di iscrizione sono online sul sito www.rockcontest.it.