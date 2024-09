Alla prima di Eccellenza vincono Solbiatese, Fbc Saronno, Sestese e Caronnese

Va in archivio il primo turno del Girone A di Eccellenza, una giornata condizionata dalle forti piogge e che si concluderà senza neanche un pareggio.

Ad aprire la stagione è stato l’anticipo di sabato tra Meda e Casteggio vinto 2-0 dai bianconeri brianzoli. La domenica ha poi regalato gol e spettacolo nonostante i campi inzuppati.

Ottimo inizio per la Sestese che passa 2-0 a Seveso contro la Base 96; in rete per la squadra di mister Gennari vanno Rossi e Mhaimer.

Parte bene anche la Caronnese che supera in casa 3-0 la Vergiatese grazie alla doppietta di Canizzaro e alla rete di Zibert. Lotta nel fango al “Colombo-Gianetti” di Saronno dove l’Fbc ha la meglio sull’Ispra; gara che si decide nel finale, dopo che i nerazzurri colpiscono una traversa, dalle marcature di Fasoli e Pontiggia per il 2-0 finale.

Festeggia anche la Solbiatese che al “Chinetti” batte 3-0 – reti di Riceputi, Scapinello e Lorusso – un Legnano ancora in costruzione. Vincono a suon di gol il Pavia, 4-1 a Cinisello, la Rhodense, 4-1 al Robbio, e l’Ardor Lazzate che espugna 5-2 Sedriano.

Si prende tre punti anche il Mariano grazie al 2-1 casalingo sulla Lentatese.