Come scegliere l’attrezzatura per la ristorazione: i consigli

La scelta dell’attrezzatura per la ristorazione è di enorme importanza per gli chef professionisti, che necessitano di prodotti di qualità per creare un ambiente lavorativo impeccabile sotto ogni aspetto.

Del resto, è ciò che caratterizza un ristorante stesso, sinonimo di servizio di qualità, veloce e attento. In una cucina professionale non può mancare l’attrezzatura per la ristorazione a marchio Gastrodomus, che include i principali prodotti, dalle piastre a induzione fino alle lampade riscaldanti per alimenti.

Qual è l’attrezzatura indispensabile per la ristorazione

Naturalmente, la scelta è vasta, perché, ancor prima di capire quali sono i criteri di affidabilità, è importante fare una lista di ciò che occorre in una cucina professionale. Come tutte le attrezzature per cucinare, per la preparazione degli alimenti, per la conservazione, la refrigerazione, l’illuminazione e la pulizia.

Ciò che occorre per cucinare, per esempio, è sovente descritto quale il cuore stesso della postazione di ogni chef professionista: pensiamo ai piani e ai fuochi, ai forni, ai microonde, o ancora friggitrici, piastre, griglie, girarrosti.

Non meno importanza va prestata agli articoli per la preparazione, in cui rientrano i robot da cucina, le impastatrici, i frullatori e i mixer. Parliamo di dispositivi che ottimizzano i tempi e che permettono a ogni cuoco di avere sempre la situazione sotto controllo tra una ricetta e l’altra.

Tutti gli alimenti cucinati vanno poi conservati o refrigerati in base alle necessità: le apparecchiature professionali sono un enorme punto di riferimento in tal senso. E possono tornare utili gli abbattitori di temperatura, oltre che i gruppi di continuità (nel caso in cui ci fosse un’interruzione improvvisa della corrente).

La scelta dell’attrezzatura per la ristorazione

Il sogno di aprire un ristorante appartiene a molti chef: oltre a cercare il locale giusto e a studiare il menù nei minimi dettagli, bisogna prepararsi in anticipo optando per attrezzatura top di gamma.

Come sceglierla? Abbiamo anticipato già che la qualità non può venire meno, non sotto questo aspetto: le caratteristiche indispensabili sono la robustezza e la resistenza sul lungo termine, perché comunque ogni utensile sarà sottoposto a stress quotidiano.

L’acciaio inossidabile è uno dei migliori materiali in cucina, in quanto garantisce igiene, resistenza e facilità di pulizia.

Prima di procedere con l’acquisto dell’attrezzatura, c’è la necessità di approfondire due punti, ovvero lo spazio che si ha a disposizione in cucina e il budget.

Per quanto riguarda lo spazio, di base non possiamo intralciare in alcun modo lo staff, altrimenti verrebbe compromessa la funzionalità: ognuno deve potersi muovere, cucinare e svolgere le proprie mansioni senza stress.

Invece, il budget è del tutto variabile, poiché dipende strettamente dall’investimento iniziale. L’obiettivo, in ogni caso, è cercare di bilanciare qualità e prezzo: una buona soluzione è di scegliere l’attrezzatura “irrinunciabile” per la propria cucina professionale.

Tra gli altri criteri che possono tornare utili in fase di acquisto citiamo la facilità di manutenzione, che deve sempre essere regolare per assicurare il funzionamento di tutti i dispositivi e per non avere intoppi durante il servizio, e l’efficienza energetica: investire in attrezzature a basso consumo potrebbe essere un’opzione per ridurre i costi operativi negli anni a venire.