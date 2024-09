Escursione in bicicletta dal Monastero di Torba alla Chiesa di San Vitale

Le biciclettate seguono percorsi facili e per tutti. La durata media di ogni uscita è di circa 3 ore e si prevede il ritorno al punto di partenza

Settimo appuntamento della seconda edizione di “L’Olona in bicicletta. Tante storie senza fretta.”, il programma di escursioni gratuite promosse dal Parco Pineta e dai parchi Insubria Olona.

Le biciclettate seguono percorsi facili e per tutti. La durata media di ogni uscita è di circa 3 ore e si prevede il ritorno al punto di partenza.

DAL MONASTERO DI TORBA ALLA CHIESA DI SAN VITALE – 9,7 +9,7 km – difficoltà media. Partenza dal Monastero di Torba, antico luogo longobardo e sito UNESCO. Lungo la cicolvia dell’Olona, tra testimonianze di archeologia industriale e bellezze naturalistiche, si arriva all’antica chiesa di San Vitale con i suoi affreschi quattrocenteschi all’interno.

Durata 4 ore, 9.7 +9.7 km – difficoltà media. Percorso adatto preferibilmente alle mountain bike.

POSSO ISCRIVERMI A PIU’ ESCURSIONI? Sì, devi compilare un modulo per ogni escursione che ti interessa.

CI SONO COSTI? Le escursioni sono gratuite grazie al finanziamento del parco Pineta e dei parchi Insubria-Olona, www.ateinsubriaolona.it.

UNA VOLTA COMPILATO IL MODULO, SONO GIA’ ISCRITTO O DEVO FARE ALTRO? La compilazione del modulo equivale all’iscrizione. Riceverai un promemoria con le indicazioni del punto di ritrovo e altri suggerimenti per la visita nei giorni precedenti la data prevista dell’escursione. Solo se vi fossero annullamenti o modifiche per cause di forza maggiore, saremo noi a contattarti al recapito telefonico o email che avrai lasciato nel modulo.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.

Non hai una bicicletta? Noleggia la tua e-bike da noi: bit.ly/noleggioebike