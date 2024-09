Francesca Caruso nominata presidente del circolo di Fratelli d’Italia a Gallarate

Francesca Caruso, vicecoordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Varese e assessore regionale alla Cultura, è stata nominata presidente del circolo del partito a Gallarate.

“Assumo questo incarico con piacere ed orgoglio, come da richiesta dell’amico Beppe Martignoni, recentemente scomparso – ha dichiarato Caruso –. Ringrazio Stefano Romano, già coordinatore di FdI a Gallarate, per il lavoro svolto finora. In questo nuovo ruolo potrò contare su una squadra competente e appassionata composta da Vittorio Martignoni, Alessandro Frisoli, Luciano Bova e Salvatore Marino, insieme al presidente Consiglio comunale, i nostri amministratori e gli iscritti al Circolo”.

“Sono certa – ha aggiunto Caruso – che, grazie alla collaborazione di tutti, riusciremo a promuovere iniziative concrete per il miglioramento della città, portando avanti con determinazione i nostri obiettivi”.