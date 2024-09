Il primo Frogs Football Festival: una festa per promuovere i valori dello sport

Si terrà il 13, 14 e 15 settembre nell’Area Feste di Gorla Maggiore, il primo Frogs Football Festival, organizzato dai FROGS Legnano, con il patrocinio del Comune di Gorla Maggiore e di Fidaf (Federazione Italiana di American Football): l’intento è creare un momento di festa e condivisione rivolto a tutti, sportivi e non, nel quale far conoscere il Football Americano e promuovere i valori positivi dello sport in generale, e di questa disciplina in particolare, come il fair play, lo spirito di squadra, l’impegno e il rispetto, nonché l’importanza per ragazzi e ragazze di poter fare attività fisica con i propri coetanei.

Il Frogs Football Festival aprirà venerdì 13 settembre alle ore 18, con cucina, bevande e beer station degne di una festa della birra, e darà subito spettacolo con il concerto live di Tra Liga e Realtà, Tributo a Ligabue, a partire dalle 21.00. Proseguirà sabato 14, a partire dalle ore 14.30, con il Torneo di Street Flag Football Senior 3contro3, una formula light della versione senza contatto fisico del Football Americano, prossima disciplina olimpica a Los Angeles 2028, che mostrerà un gioco veloce e divertente, permettendo anche a chi non lo conosce di apprezzare questo sport. Anche sabato food & drink a disposizione dei presenti e, dalle 21.00, il concerto live di Game Boys 90s Band, per cantare e ballare sotto al palco i successi più belli degli anni 90. Domenica 15 apertura alle 10.00, con la cucina aperta già dal pranzo, e secondo appuntamento con il Torneo di Street Flag Football, questa volta con i più giovani della categoria Under15 nel corso della giornata, e in serata DJ set per concludere la festa ballando.

Durante la tre giorni si terrà anche un corso arbitri AF5 Flag Football condotto da CIA, Comitato Italiano Arbitri, e Fidaf, e saranno presenti gli atleti e le atlete dei FROGS Legnano di tutte le categorie, dai più piccoli della MiniFlag (dai 6 anni) ai senior della squadra che compete nella IFL, la massima categoria del Campionato Italiano, per promuovere e far provare questo sport. Non mancherà il merchandising ufficiale FROGS. «Siamo entusiasti di realizzare finalmente questa iniziativa, una grande festa per tutti che ci permetterà di mostrare e far conoscere il nostro sport, spesso oggetto di pregiudizi, che può offrire tanto a ragazzi e ragazze nella loro crescita, sia fisica sia caratteriale ed emotiva, e offrire loro opportunità di competere a livello nazionale e internazionale – commenta Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano -. Speriamo sia un evento memorabile, che abbiamo intenzione di ripetere negli anni: vi invitiamo tutti a venire a trovarci».