La Spm di Portovaltravaglia diventa società benefit

La famiglia Berutti lo aveva annunciato due mesi fa, al compimento del 70mo anniversario. Oggi arriva l’ufficialità: la Spm spa, metalmeccanica di Portovaltravaglia diventa società Benefit. «Un passo significativo che riflette il nostro impegno continuo verso un modello di business sostenibile e orientato al bene comune – commenta Giovanni Berutti, presidente delal società-. Un impegno concreto, che parte dal cambio ufficiale di nome: Spm spa diventa Spm spa Società Benefit. Essere una Società Benefit significa integrare, nel proprio Statuto e oggetto sociale, l’impegno a operare non solo per generare profitto, che rimane indispensabile per mantenere l’azienda solida, ma anche per avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente».

UNA VISIONE A LUNGO TERMINE

Questo nuovo status giuridico riconosce formalmente la responsabilità di Spm nel creare valore per tutti gli stakeholder (portatori di interesse), inclusi i dipendenti, i clienti, i fornitori, la comunità e l’ambiente, oltre all’impegno a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente. «Ciò che in questi 70 anni ha guidato Spm è stata senza dubbio la visione a lungo termine, in cui il successo economico va di pari passo con la responsabilità sociale e ambientale» ha dichiarato Berutti.

«Questo riconoscimento, che ha implicato il cambiamento del nostro Statuto, rappresenta un’evoluzione naturale del nostro impegno, testimonianza del fatto che tutti i valori su cui è fondata la nostra azienda si traducono in azioni concrete e misurabili, oltre che comunicate con trasparenza. Essere oggi una Società Benefit significa aver consolidato il forte legame con il territorio dove siamo nati e in cui lavoriamo da 70 anni» conclude Giovanni Berutti.

LE FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE

Come società Benefit, Spm si impegna a perseguire specifici obiettivi di beneficio comune: Creare un ambiente di lavoro sereno e stimolante che garantisca il rispetto tra le persone, la trasparenza delle regole e l’integrità, attraverso la condivisione dei valori e dei comportamenti coerenti con l’identità aziendale. Sviluppare le condizioni affinché tutti i collaboratori possano far crescere in modo continuativo le proprie competenze professionali e personali in un’ottica di miglioramento delle responsabilità individuali rispetto alle performance aziendali. Contribuire allo sviluppo del territorio attraverso delle attività di solidarietà e sussidiarietà che privilegiano l’inclusione, i giovani e le famiglie.

Sviluppare e strutturare una collaborazione strategica con le scuole e le istituzioni per supportare lo sviluppo del territorio, anche attraverso l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo di nuove professionalità. Migliorare l’impatto ambientale dell’azienda attraverso attività che privilegiano la sostenibilità dei prodotti e dei processi e l’economia circolare. Promuovere con clienti e fornitori delle collaborazioni orientate alla sostenibilità, all’innovazione e allo sviluppo di attività comuni, al fine di consolidare la relazione e la crescita reciproca.

IMPATTO E TRASPARENZA

«La definizione degli obiettivi di beneficio comune non è un semplice esercizio fine a se stesso, ma rappresenta un impegno formale preso con tutti i nostri Stakeholders: non è quindi un traguardo, ma un punto di partenza». Queste le parole di Stefano Berutti, Head of Business Development del settore Automotive, che continua: «Come prova del rispetto degli impegni presi, SPM pubblicherà annualmente un report di impatto che misurerà e comunicherà i progressi aziendali rispetto agli obiettivi di beneficio comune».

UN FUTURO RESPONSABILE

«Guardiamo al futuro con grande entusiasmo, pronti ad affrontare le sfide globali con soluzioni innovative e responsabili. Essere Società Benefit è qualcosa che ci rende estremamente orgogliosi: la sostenibilità ambientale, sociale e l’attenzione verso il nostro territorio caratterizzano da sempre l’identità di Spm», conclude Beatrice Berutti, Head of Business Development per i settori Sport e Fashion.

