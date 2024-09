Mons. Franco Agnesi a Legnano per 50 anni di sacerdozio: “S.Domenico, parrocchia aperta e accogliente”

Festa patronale del SS. Crocifisso a San Domenico con la presenza di del vicario generale, mons. Franco Agnesi, per festeggiare i 50 anni di sacerdozio e i 10 anni di consacrazione episcopale.

Per mons. Agnesi, un ritorno a casa. Infatti, cresciuto all’oratorio allora in via Cavour, dove ha maturato la sua vocazione sacerdotale, ha ricordato i primi passi e soprattutto “persone e un ambiente carico di aperture e di accoglienza”.

La sua ordinazione è datata 8 giugno 1974. Immediata la nomina a vicerettore del seminario teologico di Saronno, incarico ricoperto fino al 1980. Dal 1994 al 1995 è stato direttore della Fondazione oratori milanesi (FOM), della quale nel 1995 è diventato presidente, incarico mantenuto fino al 2002. Nel 2003 la nomina a parroco di San Giovanni Battista a Cesano Boscone. Nel 2008 il passaggio a prevosto di San Giovanni Battista a Busto Arsizio. Il 5 aprile 2012, durante la Messa del crisma, il cardinale Angelo Scola ha reso nota la sua nomina a vicario episcopale per la zona pastorale II di Varese.

Il 28 giugno 2014 l’ordinazione episcopale, nella cattedrale di Milano. Nel giugno 2018, l’arcivescovo Mario Delpini lo ha nominato vicario generale dell’arcidiocesi.

Durante la messa concelebrata con il parroco don Claudio Maria Colombo, don Domenico Alonge, Padre Kamano Arnaud e il diacono Stefano Grandi, manifestazioni d’affetto e di amicizia dei parrocchiani verso mons. Agnesi. Alla fine, in una foto-ricordo, l’abbraccio dei fedeli più giovani, in festa per la la loro professione di fede. Nella celebrazione, il sacerdote si è accompagnato a un bastone pastorale realizzato da una cooperativa siciliana, con il legno dei barconi utilizzati dai migranti.

L’amministrazione comunale è stata rappresentata dall’assessora Monica Berna Nasca, con accanto il luogotenente Domenico D’Errico comandante la Stazione Carabinieri di Legnano.