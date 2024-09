Pronta la terza edizione della Bregazzana Walk Run Trail

Il percorso per chi corre sarà di circa 9,5 km con un dislivello di 500m circa e toccherà i confini della Rasa per poi salire ai piedi del Monte Chiusarella passando dai “piedi della madonna”

Ed eccoci alla terza edizione della Bregazzana Walk Run Trail, vista la vostra bravura abbiamo modificato il percorso mettendogli un po’ di pepe per dargli un po’ più di sapore.

Il ritrovo e la partenza saranno dal parcheggio della Carlsberg di Induno Olona.

Partendo dal parcheggio si prosegue fino a prendere la via vecchia per Bregazzana e da lì si arriva al cimitero dove a dimora troverete anche il famoso Elefante.

Il percorso per chi corre sarà di circa 9,5 km con un dislivello di 500m circa e toccherà i confini della Rasa per poi salire ai piedi del Monte Chiusarella passando dai “piedi della madonna” e percorrendo le famose “Roccette” e poi giù dal sentiero Sgarbàt che costeggia la Val fredda.

L’ Ultimo tratto passando dalle sorgenti petrificanti e poi ancora un “ostacolo” da offrontare, la scalinata del pittore Ticinese e da lì sprint per arrivare al traguardo in piazza don Essi.

Il percorso breve sarà di circa 7 km e 300 metri circa di dislivello.

– costi:

10 euro pacco gara corsa

5 euro camminata

3 euro bambini

In tutti i pacchi gara sono garantiti medaglia,acqua da 500ml, merendina, lattina o bottiglia di birra ( x i minori non è prevista la birra)

-potete iscrivervi anche sul posto ma il pacco gara è garantito solo X i primi 150.

LA MANIFESTAZIONE SARÀ SEGNALATA ALLE AUTORITÀ DEL TERRITORIO DI VARESE ED INDUNO OLONA E AD AREU LOMBARDIA

– solo il pagamento della quota da diritto alla partecipazione

-Iscrizione presso il negozio Walter coppe in Via Silvestro Sanvito, 109, Varese