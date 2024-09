Riparte dopo l’estate il progetto di cittadinanza attiva “Adotta un sentiero”: volontari al lavoro per ripulire i sentieri del Rugareto

Vacanze finite per il gruppo di cittadinanza attiva “Adotta un sentiero”, promosso dal gruppo informale Amici del Rugareto: dopo la pausa estiva, infatti, i volontari sono tornati nei boschi del Rugareto per eseguire alcuni lavori di manutenzione e pulizia dei sentieri, tagliando molte piante che invadevano i sentieri e rinvenendo alcuni vecchi manti ciotolati delle antiche vie di comunicazione.

Tra gli interventi più rilevanti effettuati il taglio di una robinia caduta molto probabilmente a causa di un temporale. «L’albero invadeva il sentiero rendendo estremamente difficoltoso se non impossibile il passaggio a piedi o in bicicletta – spiegano i volontari -. Questo tipo di interventi vengono organizzati, quando possibile, settimanalmente: diversamente il gruppo si riunisce almeno una volta al mese per interventi più grossi e difficoltosi. Ciò non toglie che i volontari sono liberi di eseguire piccoli interventi liberamente in base alle proprie disponibilità».