Stati generali dell’informazione: il Corecom Lombardia incontra i media locali

Si terranno il 23, 24 e 26 settembre al Palazzo Pirelli di Milano gli Stati generali dell’informazione in Lombardia, un ciclo di incontri promosso dal Corecom in collaborazione con l’Istituto di ricerca PoliS-Lombardia. L’iniziativa vedrà la partecipazione dei principali attori dei media regionali, dalle tv alle radio, passando per l’editoria cartacea e online, le agenzie stampa e la distribuzione.

Durante la tre giorni, i rappresentanti di ciascun settore si confronteranno sui temi cruciali per il futuro dell’informazione in Lombardia. “Il ruolo dell’informazione è in netto cambiamento grazie alle nuove tecnologie”, ha dichiarato Cesare Gariboldi, presidente del Corecom Lombardia. L’obiettivo, ha aggiunto, è quello di costruire un approccio all’informazione “sempre più autentico e di qualità”.

L’evento sarà suddiviso in cinque tavoli tematici, ciascuno dedicato a un settore specifico: il 23 settembre si parlerà di editoria cartacea e agenzie stampa, il 24 sarà la volta delle edicole e della distribuzione al mattino, e dell’editoria online al pomeriggio. Il 26 settembre, infine, sarà dedicato all’emittenza televisiva e radiofonica. Per partecipare, è necessario registrarsi entro il 16 settembre, inviando i propri dati alla segreteria del Corecom.