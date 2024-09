Tenta di rubare alcolici all’Esselunga col trucco della “finta etichetta”: arrestato

È accusato di aver cambiato le etichette del vino con quelle della molto meno costosa frutta, ma l’addetto alla sicurezza lo ha visto, facendolo arrestare.

È successo nel pomeriggio di lunedì all’Esselunga di viale Europa; l’accusa è di tentato furto aggravato e il bottino ammonta a circa 250 euro. Nei guai un ragazzo di 26 anni originario della Romania e che vive a Casale Litta. Il giovane è cittadino italiano e ha un lavoro a Varese. Durante l’udienza di convalida dell’arresto l’imputato ha ammesso di aver fatto in passato uso di stupefacenti ma di essere inserito in un percorso di disintossicazione, e ha processi in corso per guida in stato d’ebbrezza e altri procedimenti. “Non so cosa mi è preso, è stata una stupidata, un colpo di testa”, ha spiegato il ragazzo.“Il vino era per una grigliata”.

Il giovane ha cercato di pagare 22 euro al posto di 250, cioè l’effettivo valore delle bottiglie. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto e l’obbligo di firma quotidiano alla polizia giudiziaria (si trova già in stato di affidamento in prova per altri reati). Alla fine le parti hanno convenuto per una pena su richiesta, un patteggiamento a 5 mesi e 10 giorni e 150 euro di multa. Il giudice ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare richiesta. Alla fine il patteggiamento è andato a buon fine ed è stato pronunciato dal giudice Andrea Crema.