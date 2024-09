Un tuffo nel passato con un tocco di modernità: il nuovo Seiko SSC947P

Quando si parla di orologi iconici, pochi modelli possono vantare una storia tanto affascinante quanto quella del Seiko 6139, meglio conosciuto come “Pogue”. Questo cronografo, lanciato negli anni ’70, non solo rappresenta un esempio audace di design, ma ha anche il merito di essere stato il primo orologio automatico a fare un viaggio nello spazio.

Il suo nome deriva dal colonnello William Pogue, che lo indossò durante la missione spaziale Skylab 4 nel 1973.

Il 16 novembre di quell’anno, la missione Skylab 4 della NASA fu lanciata dal Kennedy Space Center, portando con sé non solo attrezzature tecnologiche all’avanguardia, ma anche un pezzo di storia: il Seiko 6139-6005.

Questo orologio, acquistato da Pogue negli Stati Uniti presso la base dell’aeronautica militare di Ellington, divenne subito un simbolo di innovazione e di avventura, segnando un’epoca in cui i colori vivaci e le forme audaci dominavano il mondo del design.

Oggi, Seiko rende omaggio a quel leggendario orologio con il nuovo Seiko SSC947P1, un cronografo che fa parte della prestigiosa linea Speedtimer.

Questo modello non è solo una rievocazione estetica del passato, ma un vero concentrato di tecnologia moderna, pensato per chi cerca un orologio robusto ed elegante allo stesso tempo.

Con una cassa in acciaio da 41,4 mm, vetro zaffiro resistente ai graffi e una resistenza all’acqua fino a 100 metri, il Seiko SSC947P1 è costruito per durare nel tempo.

Alimentato da un movimento al quarzo a ricarica solare, offre una combinazione perfetta di precisione e affidabilità, elementi fondamentali per un cronografo di questo calibro.

Il suo design richiama direttamente il Pogue: il quadrante giallo con finitura soleil, i contatori neri e la lunetta tachimetrica nei toni del blu e del rosso sono un chiaro omaggio allo stile vibrante degli anni ’70.

Ogni dettaglio è stato attentamente curato per mantenere viva l’essenza del Pogue originale, integrando al contempo le più avanzate tecnologie odierne.

Il Seiko SSC947P1 non è semplicemente un orologio: è un simbolo di esplorazione, di innovazione e di avventura. Indossarlo significa portare al polso un pezzo di storia, un omaggio a tutti coloro che hanno osato spingersi oltre i confini del possibile.

Con questo modello, Seiko celebra la sua lunga tradizione nella creazione di orologi che non solo segnano il tempo, ma fanno la storia.