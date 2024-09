Una giornata tra cielo e scienza all’Osservatorio Schiaparelli di Varese

Domenica 15 settembre, l’Osservatorio apre le sue porte per un evento speciale. Laboratori, osservazioni e conferenze accompagneranno i visitatori in un viaggio tra meteorologia, climatologia e navigazione aerea, con il contributo di esperti e la partecipazione di Volandia. L’ingresso è gratuito

Limpido e azzurro o grigio e tempestoso, solcato da venti impetuosi o striato da soffici nuvole: il cielo, “l’altra metà del paesaggio” ci racconta sempre una storia.

E’ una storia di bellezza, di poesia e di maestosità, ma anche di meraviglia per quanto sia incredibile e a tratti inaspettata la natura.

La Società Astronomica Schiaparelli ha a che fare con il cielo tutti i giorni: di notte per l’osservazione degli oggetti celesti, e di giorno per l’elaborazione delle previsioni del tempo e lo studio dei fenomeni atmosferici e climatologici.

Domenica 15 settembre si terrà una giornata di “Porte Aperte all’Osservatorio” proprio su questo tema, per accompagnare i visitatori alla scoperta di vari aspetti legati al cielo, all’aria, alla fisica dell’atmosfera oltre che alla navigazione aerea.

A partire dalle 10 verranno tenuti laboratori sugli strumenti meteorologici e sulla fisica dell’atmosfera, si potranno osservare le macchie solari, le protuberanze e lo spettro del Sole nel laboratorio eliofisico dell’Osservatorio e sarà possibile visitare la cupole dalle quali vengono effettuate importanti ricerche scientifiche sugli asteroidi e le stelle doppie interagenti. A partire dalle ore 11 verranno inoltre tenute brevi conferenze sui satelliti meteorologici e sui cambiamenti climatici a cura del meteorologo del Centro Geofisico Simone Scapin e sui cambiamenti climatici a cura di Piernando Binaghi, noto divulgatore scientifico della televisione svizzera.

Sarà inoltre presente uno stand di Volandia, il grande Parco e Museo del Volo vicino a Malpensa, con visori di realtà virtuale, e uno stand tenuto da piloti sulla navigazione aerea.

La manifestazione non necessita di prenotazione ed è gratuita. Per poter usufruire di tutto il percorso di visita con tutti i laboratori si consiglia di arrivare non più tardi delle ore 14.

www.astrogeo.va.it