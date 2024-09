Una pedalata culturale per il Parco Pineta

In questa uscita in MTB, le GEV – Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Pineta – Vi accompagneranno alla scoperta delle zone umide del Parco con i relativi stagni: Restina, C.na Fornace, Cà Bianca e Proverbio. Durante le soste in queste aree, le GEV Vi racconteranno mille curiosità sulle le specie animali e vegetali che popolano gli specchi d’acqua.

Ritrovo: h.14.00 c/o parcheggio via ai ronchi, Tradate – VA.

Tipologia partecipanti: adulti e ragazzi maggiori di 14 anni.

Itinerario di 25 km – consigliato per persone allenate

N° partecipanti 30 max

Norme specifiche per l’uscita

È obbligatorio:

• L’uso di una MTB (mountain bike), nel caso anche elettrica;

• L’uso del caschetto;

• Verificare l’efficienza della propria MTB prima della partenza;

• Avere con sé il Kit antiforatura o almeno una camera d’aria;

• Portare una borraccia e qualche alimento energetico.

La partecipazione a questo evento è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria.

N.B.: l’Ente Parco e le GEV declinano ogni responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose nel corso dell’escursione. La prenotazione all’ evento ha effetto di accettazione delle regole di partecipazione e solleva l’Ente e le GEV da qualunque responsabilità.

In caso di condizioni meteo particolarmente avverse l’evento sarà annullato.