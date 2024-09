Varese Oltreconfine: uno sportello d’ascolto per italiani e stranieri in difficoltà

Vare Oltreconfine ODV, presenta “Insieme verso l’autonomia, sportello di ascolto, orientamento e accoglienza“. L’evento si terrà venerdì 27 settembre alle 18 nella sede Ciofs-fb Lombardia, in Piazzale Libertà, 9 a Varese.

L’associazione è da sempre impegnata nell’offrire supporto concreto alle persone in difficoltà, continua la sua missione grazie all’impegno di volontari e alla rete di enti che ne sostiene l’attività. “Offriamo ascolto e aiuto attivo – spiega la presidente Giovanna Natalello – cercando di individuare il supporto di cui le persone hanno bisogno, fornendo orientamento e aiuto pratico”.

“Tutti possono rivolgersi al nostro sportello scrivendoci a vareseoltreconfine.cv@gmail.com o chiamando 3938853098 – continua la presidente – e saremo pronti ad ascoltare e a trovare insieme una strada da percorrere per cercare una soluzione. Aiutiamo italiani e stranieri nella redazione e utilizzo del Curriculum Vitae, nell’iscrizione al Centro per l’Impiego e forniamo orientamento nella riqualificazione formativa e/o altre necessità. Il 70% degli assistiti hanno già trovato lavoro. Per chi non è automunito stiamo attivando convenzioni per le patenti di guida a prezzi calmierati cercando anche di metterci in rete con enti per il microcredito. A partire da quest’anno lo sportello sarà aperto, in Viale Borri 109, il sabato dalle 10 alle 12”

Per continuare a sostenere queste attività, l’associazione lancia un appello per trovare nuovi volontari e sostenitori.

“Abbiamo bisogno di volontari e sostenitori: chi fosse interessato può contattarci tramite la mail, in alternativa la nostra pagina Facebook o Instagram. Tutti i servizi sono gratuiti. Chiediamo a chi può di sostenerci, in particolare nel mese di ottobre, in quanto il progetto è stato finanziato esclusivamente attraverso l’Iniziativa della FCVA «30 giorni per donare». Attraverso il mese della filantropia la Fondazione vuole incentivare e sensibilizzare sempre più persone a donare e attivarsi per generare cambiamento nella propria comunità raddoppiando i fondi raccolti previa rendicontazione da parte dell’associazione delle spese. “Vi invitiamo a offrire il Vostro contributo, anche se vi sembra piccolo, per aiutarci a realizzare tutto ciò che stiamo cercando di realizzare”. Qui il link che troverete anche sui canali social e sito internet“.