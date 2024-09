Varesina a valanga sul Sangiuliano City, a Trezzo sull’Adda finisce 3-1

La Varesina è stata protagonista di una grande prestazione che le ha consentito di imporsi per 3-1 sul Sangiuliano City nella trasferta di Trezzo sull’Adda. I rossoblù si portano già in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol, il primo, di Antonio Siciliano, classe 2006, arrivato in estate dalla Folgore Caratese. Durante il primo tempo la sfida è comunque molto equilibrata con la squadra di casa che va vicina al pareggio nel finale del primo tempo, quando Chironi è protagonista di una bella parata su un colpo di testa ravvicinato del numero 9 gialloverde, Riccardo Cocuzza. In avvio di ripresa le Fenici riescono anche a trovare anche il secondo sigillo, grazie ad un rigore conquistato da Miconi, steso in area dall’esterno sinistro, Amadou Konate. Dal dischetto si presenta bomber Bertoli e con il destro spiazza Libertazzi. Un’ulteriore svolta arriva all’undicesimo quando Bruzzone commette un fallo su Bertoli e viene sanzionato con una seconda ammonizione e lascia i suoi in inferiorità numerica. A questo punto la Varesina è in pieno controllo della gara e al 24’ riesce a trovare per la terza volta la via della rete con un autogol di Toninelli che devia in porta un traversone di Gasparri. Il capitano rossoblù è stato protagonista di una grande prestazione da vera e propria costante spina nel fianco della difesa avversaria. L’unica sbavatura della squadra di Spilli arriva a tempo praticamente scaduto quando Chironi per un eccesso di sicurezza perde il pallone sulla pressione di Vassallo e di conseguenza stende il centravanti in area di rigore. Il penalty viene realizzato dallo stesso numero 20 per il 3-1 definitivo. Le Fenici possono festeggiare il successo e l’aggancio alla vetta della classifica, infatti con la sconfitta del Sant’Angelo sul campo della Pro Palazzolo, la Varesina è ora davanti in classifica insieme al Desenzano, è uscito vittorioso dalla sfida contro l’Arconatese.

Fischio d’inizio

Il Sangiuliano viene schierato con un 3-5-2 con in porta Libertazzi. Davanti a lui ci sono Toninelli, Bruzzone e Premoli. Sulla fascia destra debutta dal primo minuto in maglia gialloverde l’ex di turno, Gabriele Ciuffo, mentre dalla parte opposta agisce Malanchini. In mezzo, Barzago e Palesi giocano ai lati del mediano, Lupano. In avanti confermata la coppia composta da Cogliati e Cocuzza.

Mister Spilli risponde con un 3-4-3. Tra i pali Chironi ed è protetto dal trio di difesa composto da Coghetto, Cagia, al posto di Cosentino, e Mapelli. In mediana confermati Guidetti e Gianola, mentre ai loro lati Miconi, a destra, e Siciliano, a sinistra. Il tridente offensivo è composto da Sali, Bertoli e capitan Gasparri.

L’arbitro della gara è il signor Gianluca Guitaldi di Rimini insieme agli assistenti Mulassano e Marro.

Primo tempo

Dopo i primi venti minuti di stallo il Sangiuliano riesce a rendersi pericoloso grazie ad un inserimento in area del numero 9, Riccardo Cocuzza, il quale riesce a controllare il pallone all’interno dell’area e calcia col sinistro, ma il tiro è debole e finisce docile tra le braccia di Chironi che si accartoccia e blocca. Intorno alla mezz’ora la Varesina vince un duello a centrocampo e il pallone finisce tra i piedi di Siciliano che è bravo a tagliare centralmente la difesa gialloverde e una volta solo davanti a Libertazzi lo batte con un sinistro rasoterra e sigla lo 0-1. Al 37’, le Fenici vanno vicine al raddoppio con Gasparri che conduce un’azione personale dalla fascia sinistra e una volta giunto al vertice dell’area calcia sul primo palo, ma il portiere dei padroni di casa è bravo a non farsi sorprendere e respinge il pallone in calcio d’angolo. Pochi istanti più tardi rispondono i Citizens con Cocuzza che riceve un pallone sulla corsa e sfida in velocita i difensori rossoblù e lascia partire un sinistro che Chironi riesce a respingere. Nel finale pericolosissimi i padroni di casa, perché sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto dai trenta metri da posizione defilata palesi mette in mezzo e sempre Cocuzza colpisce di testa e la palla scheggia il palo e si perde sul fondo. Un minuto più tardi sempre il centravanti gialloverde raccoglie un cross di Cogliati e di testa colpisce a botta sicura, ma trova un Chironi superlativo che nega il pareggio alla squadra di mister Omar Albertini. I primi 45 minuti si chiudono con la Varesina avanti nel punteggio.

Secondo tempo

La Varesina ritorna in campo in maniera molto positiva e al minuto numero 8 Miconi sorprende in velocità Konate e il numero 17 lo stende all’interno degli undici metri e l’arbitro assegna il calcio di rigore e ammonisce l’esterno. Dal dischetto si presenta Bertoli che spiazza Libertazzi con il pallone che si infila nell’angolino sinistro e al 9’ la Varesina segna il raddoppio. All’11’, Bruzzone commette un fallo a centrocampo ai danni di Marco Bertoli e l’arbitro lo ammonisce per la seconda volta con il Sangiuliano costretto a rimanere in inferiorità numerica. Sali va vicino al tris, al 18’, con un tiro dal limite dai 16 metri e Libertazzi riesce a bloccare in due tempi la sfera. Qualche istante prima, padroni di casa pericolosi con Mecca che aveva provato una conclusione dalla distanza. Al 22’, Gasparri va vicino al gol con un tiro con il destro in diagonale sul quale è bravo Libertazzi a respingere la sfera. Il 3-0 arriva due minuti più tardi quando Gasparri scappa ancora una volta sulla sinistra e mette in mezzo un cross basso e teso sul quale cerca di intervenire Toninelli, ma goffamente devia il pallone alle spalle del suo portiere. Nel recupero arriva il gol della bandiera da parte di Vassallo che trasforma un calcio di rigore causato da un fallo di Chironi sullo stesso numero 20 e dunque il risultato finale è di 3-1. Così la Varesina porta a casa una bella vittoria su un campo difficile.

RISULTATI 4° GIORNATA – GIRONE B SERIE D

Arconatese – Desenzano 1-4, Breno – Chievo 2-0, Casatese – Ospitaletto 3-4, CASTELLANZESE – CLUB MILANO 0-2, Fanfulla – Ciliverghe 0-0, Magenta – Pro Sesto 0-1, Nuova Sondrio – Caratese 1-2, Pro Palazzolo – Sant’Angelo 3-1, SANGIULIANO CITY – VARESINA 1-3, Vigasio – Crema 2-2.

CLASSIFICA

Desenzano e VARESINA 10, Ospitaletto e Sant’Angelo 9, Breno, Pro Palazzolo e Pro Sesto 7, Ciliverghe, Club Milano, Caratese, Magenta, CASTELLANZESE 6, Vigasio 5, Chievo e Sangiuliano City 4, Crema e Casatese 3, Fanfulla 2, Nuova Sondrio 1, Arconatese 0.