A Varese l’inaugurazione del Playground di Giubiano: una giornata di sport e divertimento per tutti

Il 5 ottobre 2024, il quartiere di Giubiano, a Varese, celebrerà l’inaugurazione ufficiale del nuovo Playground “Aldo Levi”, frutto di un progetto di riqualificazione volto a creare uno spazio dedicato allo sport e alla comunità. L’evento, che si terrà dalle 10:00 alle 22:00, prevede una giornata ricca di attività sportive e intrattenimento per grandi e piccoli.

La mattinata inizierà alle 10:00 con un torneo di minibasket organizzato da Varese Basketball, a cui parteciperanno squadre come i Young Eagles e i Bugs Malnate, mentre contemporaneamente, il Rugby Varese terrà un openday di minirugby. Alle 12:30, i giovani atleti potranno godersi un pranzo offerto dal Raviolificio Lo Scoiattolo.

Il pomeriggio sarà altrettanto coinvolgente, con un’esibizione di basket femminile a cura di ADPG Basket Gavirate, seguita da un torneo di minivolley e di minicalcio. Da non perdere l’amichevole tra Varese Basketball U17 e Basket Sette Laghi Gazzada, parte del Memorial Fabrizio Panin, un omaggio al giovane giocatore tragicamente scomparso nel 2008.

Il momento clou della giornata sarà il taglio del nastro ufficiale alle 16:00, alla presenza delle autorità e del team di Nine in the Paint, che sancirà la rinascita del campo sportivo. Successivamente, si svolgeranno altre partite di rugby e basket, concludendo con uno spettacolare show dei Truzzi Volanti alle 19:15 e una special guest dai Bootcamp di X Factor alle 20:00.

L’evento, organizzato da Il Basket Siamo Noi e ASD Rugby Varese, non sarebbe stato possibile senza il sostegno di enti, aziende e la generosità dei cittadini di Varese. La giornata sarà un’occasione unica per celebrare lo sport, la comunità e il ricordo di chi ha lasciato un segno indelebile nella storia locale.