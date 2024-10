Astuti: “Docenti: ancora troppe criticità nell’assegnazione delle sedi. Regione intervenga”

Il gruppo del Pd in Regione ha presentato un’interrogazione alla giunta lombarda, in merito alle criticità legate all’interpretazione della normativa sull’assegnazione delle sedi di servizio ai docenti vincitori di concorso in Lombardia, in particolare per circa 6mila insegnanti coinvolti dalle procedure relative alle assunzioni del 2024.

«Un decreto-legge recentemente approvato, ha modificato le procedure di assunzione dei docenti, prevedendo che i vincitori di concorso già in servizio con un contratto a tempo determinato per l’anno scolastico 2024/2025 siano confermati sulla stessa sede – spiega il consigliere Dem Samuele Astuti che ha firmato il documento -. Tuttavia, permangono molti dubbi sull’interpretazione di tale normativa che, per come è stata decifrata, al momento provoca diverse criticità, dal momento che i docenti non potranno scegliere la sede per gli anni successivi, dal 2025/2026, riducendo la loro mobilità e restringendo la possibilità di selezionare una sede più vicina al proprio domicilio, con conseguenze negative sulla continuità didattica e sulla qualità del servizio».

«In particolare – sottolinea il consigliere regionale – questa misura rischia di creare disparità tra i docenti vincitori di concorso e quelli assunti dalle graduatorie provinciali, le cosiddette GPS, obbligando quest’ultimi a lasciare le proprie classi, con effetti negativi per studenti e insegnanti. Inoltre, l’imposizione di una sede senza possibilità di scelta potrebbe alimentare contenziosi e compromettere la programmazione regionale della rete scolastica».

«Chiediamo pertanto alla giunta regionale, quali iniziative intenda adottare per risolvere queste criticità, sollecitando il Governo e il Ministero dell’Istruzione affinché venga salvaguardato il diritto di scelta della sede di servizio per i circa 6mila docenti coinvolti in Lombardia» conclude Astuti.