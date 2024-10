Busto Arsizio ci ripensa: “Il ritiro dell’indifferenziato torna una volta alla settimana”

Il comune di Busto Arsizio torna indietro sulla raccolta differenziata. Il sacco azzurro, quello dell’indifferenziato, a partire dal 1 gennaio sarà raccolto una volta alla settimana anziché ogni due, come previsto dalla scorsa estate.

È quello che ha deciso la giunta su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, approvando il nuovo Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani che sarà inviato al Consiglio Comunale per le sue determinazioni.

La novità principale riguarda appunto il passo indietro rispetto alla raccolta bi-settimanale dell’indifferenziato. A partire dal 1 gennaio bisognerà sempre e comunque utilizzare il sacco azzurro dotato di tag R-fid ma la raccolta avverrà tutte le settimane. Nel frattempo è comunque confermata la raccolta settimanale del sacco rosso, quello destinato ai pannolini. Inoltre è prevista una modifica dell’orario di esposizione dei sacchi nelle zone in cui è previsto il ritiro serale. Il periodo di esposizione sarà dalle 18.30 (in precedenza dalle 17.30) alle 20.00.

“Il nuovo Regolamento -scrive Palazzo Gilardoni in una nota- che nasce dalla necessità di adeguare le disposizioni ai sopraggiunti aggiornamenti della normativa in materia ambientale, disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l’avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, e il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché la gestione delle ulteriori frazioni previste dalla normativa”.