Carico irregolare intercettato a Stabio. Su un camion ventimila chili di rifiuti di pneumatici

Carico irregolare di pneumatici intercettato alla dogana di Stabio. Il personale dell’ufficio delle dogane ha fermato un camion con targhe italiane che trasportava oltre ventimila chili di rifiuti di pneumatici destinati allo smaltimento presso un’impresa con sede in Italia.

La merce è stata bloccata dal controllo degli agenti in quanto priva della relativa autorizzazione necessaria per il trasporto transfrontaliero, come previsto dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), competente in materia.

Le autorità hanno disposto che il carico rimanga su suolo svizzero.