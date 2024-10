Cartoline e annulli speciali in occasione della Giornata Mondiale della Posta

Poste Italiane dedica alla Giornata Mondiale della Posta, in calendario domani mercoledì 9 ottobre, una cartolina e dieci annulli speciali. La cartolina con la grafica ufficiale dell’evento sarà in vendita negli Spazio Filatelia del territorio insieme agli annulli dedicati, disponibili solo nella giornata di domani.

Il 9 ottobre di ogni anno si celebra quindi un evento che è stato dichiarato dal Congresso Postale Universale del 1969 a Tokyo come un mezzo per ricordare l’anniversario della nascita dell’Unione Postale Universale (UPU) nel 1874.

La Giornata Mondiale della Posta si pone l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e le imprese sul ruolo che riveste la Posta nella vita quotidiana, nonché il suo contributo allo sviluppo sociale e finanziario globale e quest’anno vede come tema centrale “150 anni di comunicazione e valorizzazione dei popoli di tutte le nazioni”.

Questa data rappresenta un’occasione significativa per promuovere la funzione che il servizio postale svolge non solo come strumento per comunicare ma anche come fattore determinante per la crescita economica del Paese.