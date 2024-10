Cerchi lavoro nel settore terziario? Ecco come candidarsi

Tante le posizioni aperte per il nuovo appuntamento con il MYJOB DAY, in programma mercoledì 30 ottobre all’UnaHotels di Varese. Organizza l’Ente Bilaterale del Terziario della provincia

Tante e diverse tra loro le posizioni proposte dalle aziende che parteciperanno al nuovo appuntamento con il MYJOB DAY Terziario (commercio e servizi), in programma il prossimo 30 ottobre all’UnaHotels di Varese ed organizzato dall’Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Varese. (clicca qui)

Il format è quello ormai collaudato: dalle ore 10 alle ore 14 colloqui di 15 minuti, utili per conoscersi e per gettare le basi per una vera e propria proposta contrattuale. Da una parte le aziende di media e grande dimensione in cerca di personale e dall’altra chi è in cerca di una occupazione.

Tante le posizioni disponibili, dal commesso all’addetto alle vendite; dall’impiegato commerciale a quello amministrativo; dall’addetto al magazzino a quello della logistica; dall’addetto al marketing al social media manager. Un focus particolare per il reclutamento di: tecnici informatici, consulenti SAP e sviluppatori ABAP, analisti tempi e metodi (settore aeronautico), tecnici ortopedici, addetti ai servizi di vigilanza privata e montatori di ripari in alluminio.

A disposizione dei candidati anche l’opportunità di partecipare ad un momento formativo online completamente gratuito in preparazione del colloquio il prossimo 22 ottobre.

Istruzioni per l’uso

Il candidato ha la possibilità di scegliere gli eventuali futuri datori di lavoro e di fissare con loro, indicando l’orario preferito, il proprio colloquio.

È possibile presentare la candidatura in totale autonomia tramite questo link. Sarà sufficiente selezionare la fascia oraria e prenotare i colloqui desiderati con le aziende.