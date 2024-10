De Chiesa e Gros portano “La valanga azzurra” a Glocal DOC

Due dei protagonisti dello sci italiano degli anni ’70 saranno al MIV domenica 3 novembre per la proiezione del documentario “La valanga azzurra” di Giovanni Veronesi

Serata evento a Varese con i protagonisti della mitica “valanga azzurra”, il gruppo di sciatori che ha fatto grande l’Italia negli anni ’70. Due dei protagonisti di quel periodo, Paolo De Chiesa e Piero Gros, saranno al MIV – Multisala impero Varese domenica 3 novembre alle 21 per la proiezione del documentario “La valanga azzurra” di Giovanni Veronesi, con ingresso gratuito.

La proiezione rientra negli eventi speciali del festival del documentario Glocal DOC, in programma dal 2 al 7 novembre con la proiezione di oltre 20 film a ingresso gratuito.

Il documentario. “C’è la neve nei miei ricordi”: il regista Giovanni Veronesi, sciatore mancato, è un grande appassionato di questo sport. Con l’aiuto del giornalista e scrittore Lorenzo Fabiano, ripercorre la storia delle più importanti tappe dell’epoca d’oro dello sci alpino negli anni ’70 andando a intervistare direttamente, tra gli altri, alcuni dei suoi protagonisti come Gustav Thöni, Piero Gros, Paolo De Chiesa o l’allenatore Oreste Peccedi recentemente scomparso a cui il film è dedicato. Racconta inoltre i trionfali Giochi Olimpici del 1976 a Innsbruck, la rivalità tra Thöni e lo svedese Ingemar Stenmark ma anche i momenti bui e il declino che ha attraversato la squadra azzurra dopo i successi e che ha comunque contribuito a far diventare lo sci uno sport di massa e non più d’élite.