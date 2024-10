Giovane arrestato a Mendrisio: accusa di tentato omicidio dopo il tentativo di rapina a un italiano di 25 anni

Il Ministero pubblico e la Polizia cantonale hanno annunciato l’arresto di un 21enne cittadino svizzero, residente nel Mendrisiotto, coinvolto in un grave episodio di violenza avvenuto nella notte del 27 ottobre 2024 in via Gismonda a Mendrisio.

Il giovane avrebbe tentato di rapinare un 25enne cittadino italiano, anch’egli domiciliato nella regione attorno all’una di notte.

La situazione è rapidamente degenerata in una colluttazione, durante la quale il 21enne ha accoltellato la vittima a un fianco, provocando una ferita grave. Successivamente, grazie alle testimonianze raccolte e agli elementi dell’inchiesta, la polizia ha rintracciato e arrestato l’aggressore presso la sua abitazione, dove è stata rinvenuta anche l’arma utilizzata nell’attacco.

Il 21enne è ora accusato di tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi (o in alternativa semplici), rapina e violazione della Legge federale sugli stupefacenti. L’inchiesta, coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas, è tuttora in corso per chiarire ulteriori dettagli dell’accaduto.