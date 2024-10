Gli Hurricane Varese fanno festa in nazionale: argento mondiale per l’Italia di baseball per ciechi

Un argento di grande valore per l’Italia del baseball per ciechi, sconfitta solo in finale da Cuba nella seconda edizione della della WBSC Blind Baseball International Cup, a Londra.

Nell’ultimo atto gli azzurri, guidati da ben 5 esponenti degli Hurricane Varese, ha perso con Cuba 2-1 al termine di un’appassionante finale.

Come detto, sono stati cinque i portacolori varesini della spedizione azzurra: Gaetano Casale, Danny Oliveri, Fabio Trombini e Ambra Trefolello tra i giocatori e l’allenatore Francesco Volo. Una spina dorsale forte che, da campioni d’Italia in carica, ha saputo mettersi in mostra anche a livello mondiale.



Apprezzamento particolare per Gaetano Casale, che ha vinto il premio come miglior difensore della manifestazione.

«L’unico torneo internazionale ufficiale Wbsc dedicato al Bxc – commenta la federazione italiana – ha segnato un deciso passo avanti nell’internazionalizzazione di questo sport nato in Italia, con l’esordio nella competizione di Cina, Cuba, Pakistan ed Ungheria, che hanno partecipato ad una competizione per la prima volta organizzata pienamente sotto l’egida e la totale supervisione della WBSC, in stretta collaborazione con lo staff Aibxc. Da segnalare infine la presenza al torneo di rappresentanti di Taipei, Giappone e Svezia, interessati a sviluppare il BXC nei loro paesi, della Commissione Paralimpica della WBSC e di rappresentanti dell’IPC, impegnati a seguire l’evento.»