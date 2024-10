Halloween arriva nelle pediatrie degli ospedali varesini con Il Ponte del Sorriso

Per tutta la settimana l’attesa per Halloween ha scatenato una creatività spaventosa con fantasmi, zucche, pipistrelli, streghette e scheletri che spuntavano dappertutto, anche tra le strumentazioni sanitarie.

Il 31 ottobre Il Ponte del Sorriso ha organizzato una super festa terrificante in tutti i reparti pediatrici della Provincia di Varese, con dolcetti per una merenda dal gusto horror mentre inquietanti personaggi si aggiravano per i corridoi con aria sospetta.

I bambini sono stati truccati dai volontari e tutti hanno potuto esorcizzare la paura con un sorriso.

Sono momenti divertenti per i bambini ricoverati e le loro famiglie, nonostante si tratti di una ricorrenza che mette i brividi. In questo modo, infatti, anche i bambini in ospedale possono sentirsi come i coetanei e non provare la tristezza di non essere con i compagni a giocare a “Dolcetto o scherzetto?”