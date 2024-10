Incidente in autostrada A8 a Gallarate, coda in direzione Milano

Poco prima delle 18 di sabato 26 ottobre si è verificato un incidente stradale lungo l’autostrada A8 in direzione Milano. L’impatto, che ha coinvolto una sola auto, è avvenuto nei pressi dello svincolo di Gallarate, subito dopo lo snodo di congiunzione con l’A26.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della croce rossa di Gallarate per soccorrere un uomo di 32 anni rimasto coinvolto. Fortunatamente non ha riportato ferite serie. Alle 18.30 si segnalano code in aumento in direzione Milano.