Lorenza Pigozzi e il progetto “Respect For Future” di Fincantieri: un impegno per un ambiente di lavoro più inclusivo

Nel settore della cantieristica navale, dove la maggior parte dei lavoratori è composta da uomini, parlare di rispetto e inclusività non è sempre facile. Tuttavia, Fincantieri ha deciso di affrontare questa sfida con il progetto “Respect For Future”, un’iniziativa nata per promuovere una cultura aziendale basata sull’ascolto e sull’accoglienza delle diversità. Lorenza Pigozzi, direttrice della Comunicazione strategica e Executive Vice President del Gruppo, sottolinea a 27esima Ora quanto sia cruciale ascoltare attivamente all’interno di un ambiente lavorativo: «Direi che il rispetto è prima di tutto sapere ascoltare. Una cosa importantissima in un ambiente di lavoro: per esempio, se un capo non sa ascoltare, non c’è condivisione, ma un rallentamento degli obiettivi».

Il progetto, avviato lo scorso novembre, mira a coinvolgere oltre 7.000 dipendenti in un roadshow di dieci tappe, che si concluderà a Monfalcone, il cantiere più grande di Fincantieri. L’iniziativa, come riportato da un articolo del Corriere.it, si inserisce nel più ampio programma EveryDEI, il modello di Diversity, Equity & Inclusion del gruppo, che mira a creare un ambiente di lavoro dove la parità di genere e il rispetto reciproco siano centrali. Grazie a queste iniziative, Fincantieri si impegna a promuovere il benessere fisico e mentale dei suoi dipendenti, con progetti dedicati anche al supporto alla genitorialità e alla disabilità.

Secondo Lorenza Pigozzi, un aspetto fondamentale per sensibilizzare i lavoratori su questi temi è l’uso di un approccio privo di giudizi: «Evitando toni giudicanti: non dimentichiamoci che la maggior parte dei nostri lavoratori nei cantieri sono uomini – a parte il 25% delle posizioni amministrative occupate dalle donne – ed è già una grande cosa vederli appassionarsi a questi argomenti, trasferendoli in famiglia e diventando testimoni di inclusività».

L’impegno di Fincantieri attraverso “Respect For Future” dimostra che investire in una cultura del rispetto non solo migliora i rapporti interni all’azienda, ma può avere un impatto positivo sulla produttività e sul benessere complessivo dei lavoratori.