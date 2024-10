Nonni da festeggiare tra storie e filastrocche, zucchero e farina

Buona Festa dei nonni! In occasione del 2 ottobre ho scelto per voi tre titoli perfetti per festeggiare insieme ai genitori dei vostri genitori.

Ti racconto i nonni

Il primo è un albo illustrato scritto da Marilena Ferrara e illustrato da Lindia Simionato. Si intitola “Ti racconto i nonni” ed è molto molto divertente: pare che non ci siano più i nonni di una volta (o forse sì?).

I nonni sono un po’ cambiati rispetto a tanti anni fa ma non hanno cambiato l’amore che nutrono nei confronti dei loro nipoti!

Ti racconto i nonni

di Marilena Ferrara (autrice) e Lindia Simionato (illustratrice)

Editoriale Programma – 9,90 €

Il piccolo grande libro dei nonni

Anche gli altri due titoli che seguono li ha pubblicati lo stesso editore.

Il primo è “Il piccolo grande libro dei nonni” con all’interno le filastrocche, le conte, i giochi di una volta che non devono sparire dal nostro patrimonio culturale.

Il piccolo grande libro dei nonni

Autori vari

Editoriale Programma – 7,90 €

Dolci e delizie della nonna

Il secondo è un libro di cucina: “Dolci e delizie della nonna”. Perché un libro di cucina? Chiederete voi.

Il motivo è personale, con la mia nonna Anna era bellissimo cucinare. Mi ricordo quando mi preparava le frittelle (la ricetta purtroppo si è persa nel tempo e la sto ancora cercando in tutti i libri di cucina che trovo), la torta per merenda e non mancavano mai le crocchette di patate. Vi è venuta fame? Anche a me.

E allora aprite subito questi tre gioielli di carta stampata e trasformateli in ricordi futuri per i vostri nipoti (se siete nonni) altrimenti portateli dai vostri nonni e cominciate a giocare, a leggere e a cucinare (se siete bambini).

Dolci e delizie della nonna

Autori vari

Editoriale Programma – 7,90 €

Voi genitori, nel frattempo, potete correre in libreria ad acquistarli…