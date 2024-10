“Nuova forma” è il nuovo singolo di Davide Shorty

Oggi esce il videoclip di “Nuova Forma” (distribuito da ADA Music Italy), nuovo singolo di Davide Shorty, una canzone meditativa in cui l’artista si confessa e riflette sulla condizione umana, ispirato dagli ultimi due anni in cui un incendio in un negozio sotto casa lo ha forzato a lasciare Londra, ritrovandosi così senza radici, in totale confusione.

Il videoclip, girato a Bologna, è stato diretto da Filippo Ciccone e Leonardo Bedeschi: “Ho voluto unire questi due giovani e promettenti registi che non si conoscevano prima di questa collaborazione. Li ho trovati molto affini e abbiamo lavorato insieme con grande chimica. Sento che immagini rappresentano a pieno le vibrazioni del brano, e ritraggono una parte di me molto intima”, racconta l’artista.

Il brano, scritto e prodotto interamente da Davide Shorty e contenuto nel suo nuovo album, che l’artista sta ultimando tra Londra e Budapest, si focalizza sulla nostra anima: “Siamo esseri spirituali, con un intelletto ed un corpo fisico, ma il sistema in cui viviamo è tossico, e la nostra anima ne risente. Troppo spesso ci concentriamo solo sul passato o sul futuro, dimenticando di viverci il presente. Tendiamo sempre a paragonarci agli altri o a cercare risposte fuori, quando in realtà sono tutte dentro di noi”.

Davide Shorty è un cantautore, rapper e producer di Palermo che unisce la sua inconfondibile voce soul con melodie contaminate da jazz e rap. Dopo varie esperienze nella scena hip hop siciliana con il gruppo Combomastas, nel 2009 si trasferisce a Londra per intraprendere un nuovo percorso musicale.

Nel 2012 fonda la band Retrospective For Love, con la quale si fa conoscere dalla scena underground del Regno Unito. Dopo essersi posizionato 3° alla nona edizione del talent show X Factor nel 2015, l’artista siciliano firma per Macro Beats e pubblica il suo primo album ufficiale “Straniero”, album che vanta collaborazione del calibro di Daniele Silvestri e Tormento, e che lo porta ad esibirsi sui palchi di tutta Italia parallelamente alle prestigiose collaborazioni con artisti del calibro di Robert Glasper, Jordan Rakei e Mr Jukes (frontman dei Bombay Bicycle Club). Nel 2018 pubblica insieme ai Funk Shui Project l’album “Terapia di Gruppo”, che viene apprezzato molto da pubblico e critica tanto da portare il progetto ad esibirsi in più di 40 date in tutta Italia incluse i prestigiosi opening internazionali a Chinese Man e Daniel Caesar (Grammy award 2019). La fortunata collaborazione tra Davide e i Funk Shui Project continua nel 2019 quando esce per l’etichetta indipendente Totally Imported l’album “La Soluzione” che conferma la sinergia artistica con il collettivo torinese.

Al disco segue la pubblicazione del reboot dello stesso: “La Soluzione Reboot” con all’interno l’inedito “Carillon” feat. Roy Paci. Sempre nel 2019 collabora nuovamente con Daniele Silvestri nel brano “Tempi modesti”, singolo di lancio dell’album “La terra sotto i piedi” dello stesso Silvestri, mentre nel luglio 2020 è uscito “CANTI ANCORA?!”, singolo che vede la collaborazione con l’amico ed ex giudice di X Factor Elio (Elio e le Storie Tese). Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, dove si classifica 2° e vince il “Premio della Sala Stampa Lucio Dalla”, il “Premio Enzo Jannacci NUOVO IMAIE” ed il “Premio Lunezia 2021” divenendo l’artista più premiato dell’edizione.

Nel maggio 2021 Esce il suo album per l’etichetta Totally Imported “fusion.”, che lo porterà per due anni a calcare i maggiori palchi italiani.

Nell’estate 2022 viene invitato come ospite di due tappe del Jova Beach Tour. Nel 2023 collabora ancora una volta con Daniele Silvestri partecipando come su “Intro x” e su “Up in the Sky”.

Il 2023 è anche l’anno in cui vengono pubblicati i brani “Demone” e “Finestra” che anticipano il suo album interamente prodotto da Davide, attualmente in lavorazione. All’inizio del 2024 si aggiunge il singolo “Essere Uomo” ed un fortunatissimo tour di oltre 20 date intitolato Fuori Fuoco.

