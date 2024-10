Okidoki è arrivato a Varese: moda etica e vintage per un futuro sostenibile

Okidoki è un marchio che nasce a prato nel 2011 e che negli anni ha saputo distinguersi nel panorama della moda italiana, portando avanti la passione della titolare e fondatrice, verso una moda più etica e responsabile, lavorando con l’obiettivo di rimettere in circolo capi di abbigliamento usati ma selezionati, per un lusso accessibile a tutti.

Laura Bettini ha da poco aperto un negozio Okidoki a Varese, in via Francesco Crispi 48 e ha portato in città un marchio che si caratterizza per uno stile raffinato, giovanile e affidabile, ispirato al mondo dei thrift shop americani ma reinterpretato in chiave moderna, rivolgendosi a un pubblico giovane e attento ai dettagli.

Le parole chiave del brand, come vintage, green, moderno, minimale e thrift shop, riassumono l’essenza del marchio: un connubio tra passato e futuro, dove la sostenibilità è il pilastro fondamentale. In un mondo in cui il fast fashion spinge al consumo di abiti economici e spesso di bassa qualità, Okidoki propone un’alternativa sostenibile, offrendo capi di alta qualità a chi desidera rimanere al passo con i tempi, senza rinunciare a esprimere la propria identità.

Il successo di Okidoki dimostra come sia possibile conciliare la moda con una visione etica e sostenibile, proponendo un modello che punta non solo a vestire, ma a raccontare storie, valori e un futuro più consapevole.

Ridare vita ai vecchi capi di abbigliamento non è solo un atto di stile, ma anche un gesto di amore per il nostro pianeta. Acquistare e vendere abbigliamento usato ha numerosi vantaggi:

Sostenibilità: ogni capo riutilizzato significa un capo in meno prodotto, risparmiando risorse preziose e riducendo l’impatto ambientale.

ogni capo riutilizzato significa un capo in meno prodotto, risparmiando risorse preziose e riducendo l’impatto ambientale. Economia: l’abbigliamento usato spesso costa una frazione del prezzo originale, permettendoti di risparmiare senza rinunciare allo stile.

l’abbigliamento usato spesso costa una frazione del prezzo originale, permettendoti di risparmiare senza rinunciare allo stile. Unicità: i capi usati o fuori produzione aggiungono un tocco di originalità al tuo guardaroba che non troverai nei negozi tradizionali.

i capi usati o fuori produzione aggiungono un tocco di originalità al tuo guardaroba che non troverai nei negozi tradizionali. Comunità: vendere i tuoi vecchi capi può aiutare qualcun altro a trovare il pezzo perfetto che stava cercando, creando un senso di comunità.

Come funziona?

Apri il tuo armadio e scegli i vestiti che vorresti vendere. Portali in negozio dove gli addetti selezioneranno gli articoli che rispettano gli standard di vendita: pulizia, qualità, attualità e buone condizioni. I capi selezionati verranno valutati e registrati, per essere messi in esposizione. Okidoki si occuperà della vendita e tu devi solo passare a riscuotere. Guadagnerai in contanti il 50% (iva esclusa), su tutti gli articoli venduti.

Ricorda, la moda passa, lo stile resta… e il pianeta ringrazia