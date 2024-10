Prima rassegna musicale “Note d’Autunno” a Lonate Pozzolo

Quest’anno, per la prima volta, si terrà la rassegna musicale “Note d’autunno”, organizzata dalla Comunità Pastorale San Paolo VI di Lonate Pozzolo e Ferno. L’iniziativa si articolerà in quattro appuntamenti tra ottobre e dicembre, tutti il sabato sera alle

21, con ingresso gratuito.

L’edizione di lancio è ispirata a due anniversari legati alla chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate: i quarant’anni dal restauro del monumentale organo “Prestinari” (nel 1984, grazie a una raccolta popolare, lo strumento – uno dei più grandi, eleganti e versatili della provincia di Varese – fu reso nuovamente fruibile dopo anni di degrado) e i novant’anni della Corale di Lonate, la “Schola Cantorum Sant’Ambrogio”.

La rassegna inizierà il 12 ottobre con un evento inconsueto e speciale: una conferenza-concerto che permetterà di conoscere la storia dell’organo e di capire “dal vivo” e da vicino come è fatto e come funziona il re degli strumenti, tra improvvisazioni che coinvolgeranno il pubblico, segreti svelati e curiosità varie. Sarà una serata sorprendente (non è cosa frequente ascoltare anche il jazz, il blues e lo swing all’organo), grazie al prof. Franco Bertolli, qualificato e appassionato storico del territorio, e al prof. Claudio Veronese, insegnante, compositore, e da vent’anni organista principale all’organo “Prestinari”. Ci si augura che l’evento possa presto avere una speciale appendice rivolta ai ragazzi delle scuole, per avvicinare i più giovani alla scoperta dell’organo.

Il 19 ottobre Lonate ospiterà come sempre la rassegna provinciale “Antichi organi”, con il concerto del Maestro Giancarlo Parodi, insigne interprete di lunga carriera internazionale, che conosce ben il “Prestinari”, essendo stato protagonista dell’inaugurazione dell’organo a seguito del restauro del 1984. Il concerto ha il contributo del Comune di Lonate Pozzolo.

Il 26 ottobre salirà alla consolle del “Prestinari” Giacomo Costantini, altro talento del territorio lonatese: costruttore di clavicembali, concertista e frequente accompagnatore all’organo della Corale Verdi di Samarate, prossima al centenario di fondazione.

La rassegna terminerà con un altro evento speciale, in atmosfera natalizia, il 21 dicembre: si festeggeranno i novant’anni della Schola Cantorum Sant’Ambrogio, che tanto contribuisce alla vita della comunità. Alla festa prenderanno parte anche le altre corali della Comunità pastorale.

La rassegna consentirà di cominciare a “traguardare” due ricorrenze eccezionali: i duecento anni dell’organo Prestinari e i cento anni della Corale Sant’Ambrogio. Anniversari rilevanti che sollecitano l’attenzione di tutti – studiosi, appassionati, amanti del bello e semplici curiosi – verso un patrimonio straordinario da conoscere, da custodire e da amare.