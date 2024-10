Terzo turno infrasettimanale per Castellanzese e Varesina

Mercoledì 23 ottobre alle 15, il Girone B di Serie D scenderà in campo per il terzo turno infrasettimanale della stagione valido per la decima giornata di campionato. Tra l’altro sarà l’ultimo turno nel quale le partite si disputeranno alle 15, perché dal prossimo fine settimana subentrerà l’orario tipicamente invernale delle 14.30. In questo turno la Varesina se la vedrà, a Venegono Superiore, contro la Folgore Caratese, mentre la Castellanzese sarà ospite del Magenta.

VARESINA – FOLGORE CARATESE

La Varesina vuole sfruttare il turno infrasettimanale per riscattare immediatamente la sconfitta immeritata rimediata sabato sul campo della Pro Sesto e cercare di tornare alla vittoria che ormai manca da tre partite. Mercoledì, al Varesina Stadium arriva la Folgore Caratese formazione allenata da mister Filippo Carobbio. I brianzoli fin qui hanno totalizzato 13 punti e attualmente stazionano a metà classifica a 4 punti di ritardo dalla zona playoff. Domenica gli azzurri hanno ottenuto una pesante vittoria contro il Sant’Angelo, in occasione della quale si è sbloccato il bomber arrivato quest’estate Simone Simeri. Le Fenici si trovano al momento al terzo posto in coabitazione con la Pro Sesto e il Sant’Angelo. Questo terzetto è attardato di tre punti rispetto alla nuova capolista Ospitaletto, bravissima a sfruttare i passi falsi delle dirette concorrenti. Il bilancio tra le due squadre è in perfetta parità: 3 vittorie rossoblù, 4 pareggi e 3 successi per la Caratese.

MAGENTA – CASTELLANZESE

Dopo il pareggio di domenica contro la Nuova Sondrio sulla strada della Castellanzese si presenta un’altra neopromossa, questa volta si tratta del Magenta. La squadra allenata da mister Alessandro Lorenzi lo scorso anno ha ottenuto la promozione tramite i playoff dell’Eccellenza Lombarda, dopo il secondo posto della stagione regolare alle spalle dell’Oltrepò. La formazione milanese dopo la vittoria della terza giornata in casa dell’Ospitaletto è rimasta a secco e da allora ha totalizzato solo due punti nelle ultime sei gare disputate. Questo magro bottino ha inevitabilmente relegato i gialloblù nei bassi fondi della classifica. Le aquile sono la seconda peggior difesa del Girone B a pari merito con il Sangiuliano City con 13 gol subiti, solo l’Arconatese ha fatto peggio con 20 reti incassate. Tra le due squadre ci sono stati solo due precedenti risalenti alla stagione 2015-2016 quando le due squadre militavano in Promozione. Nella gara di andata vinse la Castellanzese per 1-0, mentre al ritorno si imposero i magentini con lo stesso risultato.