Un viaggio nel mondo della sordità e dello sport con il film “Come pesci nell’acqua”

Un viaggio nel mondo della sordità. A Glocal DOC, il festival del documentario in programma a Varese dal 2 al 7 novembre, sarà presentato in concorso il film “Come pesci nell’acqua” di Veronica Spedicati. La proiezione con ingresso gratuito è in programma il 4 novembre alle 16 al MIV – Multisala Impero Varese e saranno presenti: Stefano Cattaneo, Direttore del Pio Istituto dei Sordi che ha sostenuto la realizzazione del film, e Loredana Bava, Consigliera Federale (già Direttrice Tecnica della Volley Nazionale Sorde) della Federazione Sport Sordi che he ha prodotto il documentario.

“Come pesci nell’acqua” è un viaggio alla 24esima edizione delle Deaflympics (Olimpiadi dei sordi) di Caxias Do Sul, in Brasile, attraverso le storie di tre giovani atleti italiani con diverse esperienze di sordità. «È un documentario che parla innanzitutto d’identità sorda – racconta la regista -. Non ho mai avuto intenzione di raccontare la sordità da un punto di vista medico o di realizzare un film prettamente sportivo. L’intento del progetto è stato fin da subito quello di indagare il contesto olimpico come luogo di incontro di una comunità che ha la possibilità di vivere per due settimane in un mondo a sua misura e di approcciare lo sport come strumento distrutturazione delsé. La mia opera può considerarsi “GLOCAL” poiché racconta piccole, grandistorie di una comunità attraverso un approccio spiccatamente personale che restituisce la soggettività dei protagonisti,sia da un punto di vista emotivo che percettivo e sonoro. Un’indagine su una realtà che passa inosservata, ma che, attraverso il linguaggio cinematografico, gode di un richiamo globale».