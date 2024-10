“Welcome to Transylvania”, al Condominio di Gallarate il family show per Halloween

Si può festeggiare Halloween un po’ prima, ad esempio domenica 27 ottobre? Al teatro Condominio/Gassman di Gallarate sì, per consentire ai genitori che lavorano di passare un pomeriggio di festa a teatro con tutta la famiglia. Magari indossando una maschera “da paura” o un costume in perfetto stile Halloween, come fanno tutti i bambini truccati da maghi, streghine o piccoli vampiri. E divertirsi, con gli amici performer ALL CRAZY nello spassoso (e poco pauroso) Family Show delle h. 16.00: “WELCOME TO TRANSYLVANIA” diretto da Michele Visone, già apprezzato per la sua super tecnologica regia video. In scena una storia incredibile: nel castello di “Vampir Primus” ovvero “Dracula Secondo” si preparano i festeggiamenti per il party più importante dell’anno, Halloween. Ogni anno, il vampiro Primus organizza una festa invitando i mostri più bizzarri e divertenti che si possano immaginare. Tra gli invitati c’è però un ospite che sì, è travestito da mostro, ma inconsapevole di essere l’unico “umano” in costume. Riuscirà durante la festa a dire chi è realmente o sarà sopraffatto dalla paura? Saranno i bambini presenti a sostenerlo, con tutto l’incoraggiamento che ogni volta arriva in coro dai piccoli in sala. Oltre a loro, arriverà comunque qualcuno di molto speciale ad aiutarlo… Ma non si rivela altro, l’avventura è tutta da scoprire: il divertimento di grandi e piccini è assicurato, fra bellissime canzoni interpretate rigorosamente dal vivo e il cast di attori, ballerini e acrobati “mostruosamente” fantastici.

Al termine, i piccoli possano incontrare i personaggi in costume nella hall del teatro per scattare un selfie. Consigliato dai 4 ai 90 anni: ben vengano allora pure i nonni, a divertirsi con i loro amatissimi nipotini a teatro.

bBglietteria teatro: giovedì e venerdì h. 17/19, sabato h. 10/12- e da h.15.00 domenica per chi viene da lontano. Disponibili anche in biglietteria online.

Info teatro (solo feriali, pomeridiano): 349 8453969