Arresto per droga nel Luganese: 42enne fermato con 200 grammi di eroina

Un’operazione antidroga coordinata dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale svizzeri, in collaborazione con la Polizia Città di Lugano, ha portato all’arresto di un 42enne cittadino albanese il 28 ottobre 2024 a Massagno, Canton Ticino. L’uomo, residente in Albania, è sospettato di essere coinvolto in un’importante attività di spaccio rivolta a clienti locali.

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno rinvenuto circa 200 grammi di eroina. Il 42enne è ora accusato di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e di infrazione alla Legge federale sugli stranieri. Il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha già confermato la misura restrittiva della libertà.

L’inchiesta è sotto la direzione del Procuratore pubblico Alvaro Camponovo e prosegue per chiarire ulteriori dettagli sulle attività illegali dell’arrestato e sui possibili collegamenti con altri soggetti coinvolti nello spaccio di droga nella regione.